Per il Telegraph “il Milan indebolito ed è mal equipaggiato per eguagliare la grandiosità della sua storia”. La nuova Champions è noiosa

Il Milan è una raccolta di scarti del Chelsea: il Telegraph va giù duro sui rossoneri e sul caro biglietti

Il Telegraph commenta l’avvio di questa nuova Champions League. Di sicuro la partita di cartello di questa prima giornata era Milan-Liverpool a San Siro. Una partita che ha evocato dolci ricordi come la finale di Atene nel 2007. Anche quelli brutti (per i rossoneri) come la finale di Istanbul del 2005. Ieri sera invece, scrive il Telegraph, una noia mortale. È la colpa è tutta della Uefa.

Champions, il Milan non era all’altezza del Liverpool

Scrive il Telegraph, prima sulla partita:

Questo Milan indebolito è mal equipaggiato per eguagliare la grandiosità della sua storia. Essenzialmente è una raccolta di scarti del Chelsea, hanno così poche speranze di aggiungere qualcosa ai sette trionfi di questo club in Coppa dei Campioni che il suono più forte che è arrivato dalla Curva Sud martedì sera è stato un coro stridulo di disprezzo. Quando Dominik Szoboszlai ha guidato una volée per il terzo gol del Liverpool, il San Siro era mezzo vuoto.

Erano stati venduti solo 55.000 biglietti, 16.000 in meno rispetto alla partita di Serie A di sabato scorso contro il Venezia. Non è proprio l’immagine che la Uefa aveva in mente quando il sorteggio ha riunito due delle tre istituzioni più decorate del continente nella giornata di apertura.

Il primo atto di una competizione trasformata dovrebbe portare un’atmosfera di rinnovamento senza fiato, non un cupo senso di noia. Ma l’impressione è che la Uefa abbia annacquato gli ingredienti vitali che contribuivano al fascino della Champions League.

La sensazione che persino i tifosi del Milan siano esausti. I biglietti a bordo campo costano il doppio di quanto costavano 12 mesi fa per una serata di Champions League. Non solo c’è troppo calcio, ma le persone sono pure costrette a pagare cifre esorbitanti per guardarlo.

