Sconfitta in casa. Mourinho ha lasciato lo stadio senza presentarsi in conferenza. I rivali lo hanno preso in giro sui social

Il Fenerbahçe perde contro il Galatasaray che sfotte Mourinho: “The Crying One”

Il Fenerbahçe ieri ha subito la prima sconfitta in Super Lig: 1-3 in casa contro il Galatasaray di Mertens e Osimhen.

Mourinho non l’ha presa bene: non si è presentato nella conferenza post-partita. Sui social è partito lo sfottò ai danni dello Special One: il Galatasaray gli ha storpiato il soprannome, chiamandolo “The Crying One“.

Mourinho perde e non si presenta in conferenza: lo sfottò del Galatasaray

Scrive il Daily Mail:

“Sabato il Fenerbahce di José Mourinho ha perso per la prima volta in questa stagione nella Super Lig turca e l’ex allenatore del Chelsea non ha preso bene il risultato.

Il Fenerbahce è stato sconfitto in casa per 3-1 dai rivali di Istanbul, il Galatasaray, dopo i gol di Dries Mertens e Gabriel Sara, nonché un autogol di Dominik Livakovic”.

L’ex allenatore della Roma “non aveva nessuna voglia di restare lì dopo il fischio finale e ha deciso di lasciare lo stadio Sukru Saracoglu senza partecipare alla conferenza stampa post-partita.

Il Galatasaray sembra essersi rallegrato della sua frustazione e ha pubblicato diversi post sui social media per deridere l’ex capo del Chelsea.

Due tweet condivisi dagli account ufficiali X (ex Twitter) del Galatasaray hanno giocato con il soprannome di lunga data di Mourinho, lo “Special One”.

In un post era presente un’immagine ritoccata di un libro intitolato “The Crying One”, con in copertina un’immagine di Mourinho triste.

Un’altra mostrava Mourinho sullo sfondo, dietro al manager del Galatasaray Okan Buruk. Questa immagine era didascalica: “The winner one”.

Un terzo post prendeva in giro lo slogan “Mourinho Universe” utilizzato dal Fenerbahce e dai suoi tifosi nelle ultime settimane”.

