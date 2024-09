Semmai alternativa o diversa. Dentro, c’è tanto del terzo scudetto, poi tracce di un’organizzazione che si esprime a modo suo

Il “contismo” per niente filosoficamente antitetico alla Grande Bellezza, la Gazzetta risponde al Napolista

Vigilia di Napoli-Monza e Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport analizza il mese e mezzo di cura Conte e risponde al Napolista sulla fine della Grande Bellezza (fine da noi celebrata).

Scrive Antonio Giordano

In un mese e mezzo ricco di accadimenti, Conte è uscito dai luoghi comuni, ha rimosso il cosiddetto «feticcio» del 3-4-2-1, s’è adeguato alla vocazione di un Napoli che ha tante anime e che però ha dimostrato di privilegiare quella che l’ha accompagnato nell’ultimo decennio o giù di lì: avendo percorso vari sentieri tattici, e potendosi permettere di starsene in laboratorio ad elaborare formule alternative, con la Juventus ha buttato via il suo decennale status e si è riappropriato delle proprie certezze d’inizio carriera.

Ma la svolta, che pure i risultati raccontano in maniera indiscutibile (quattro vittorie e un pareggio negli ultimi cinque appuntamenti, archiviati chiudendo la porta in quattro circostanze e segnandone quattordici), è nell’atmosfera festosa di questo (e di questa) Napoli che s’incammina con i suoi cinquantamila verso il Maradona per starsene allegramente in questa era nuova, la chiamano quella de «il Contismo», per niente filosoficamente antitetica alla Grande Bellezza e semmai alternativa o diversa. Dentro, c’è tanto del terzo scudetto, con il Monza i sette undicesimi per l’assenza di Meret; poi tracce di un’organizzazione che si esprime a modo suo, dipende dallo scenario d’una partita, dalle insidie che presenta, dalle urgenze di cui ha bisogno per tornare tra le stelle. Perciò vota Antonio.

