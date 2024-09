I giocatori del Bodø vanno allo stadio a piedi ma la Uefa vuole le immagini tv del pullman e allora…

L’assurda storia raccontata dalla Faz. Si vedono a 200 metri dallo stadio e fanno finta di arrivare tutti insieme per accontentare le tv

Questo mercoledì si è tenuta la partita di Europa League tra Bodø e Porto. Bodø è piccola, i calciatori sono abituati a recarsi allo stadio addirittura a piedi, ma la Uefa vuole che le squadre arrivino allo stadio tutti insieme e in bus, per motivi televisivi. La partita si è giocata mercoledì ed è finita 3-2 per i norvegesi che sconfissero 6-1 la Roma di Mourinho.

Una storia assurda raccontata dal quotidiano tedesco Faz:

“La distanza aerea tra Porto e Bodø è di 3224 chilometri! (…) Quindi è naturale che i portoghesi raggiungano la Norvegia in aereo”.

Quello che sorprende “è stato il modo in cui il Bodø Glimt è arrivato – o meglio: doveva arrivare – alla partita casalinga di Europa League. In autobus! Bodø è piccola, ci vivono ben 40.000 persone e le distanze sono brevi”.

Il Bodø va allo stadio in pullman: ci hanno messo 1 minuto

La Faz spiega che i calciatori sono abituati ad andare allo stadio a piedi, ma “naturalmente, se l’Europa del calcio guarda, una cosa del genere non è ammissibile. Che figura farebbe un calciatore professionista se andasse a giocare la Champions in bicicletta o addirittura a piedi a piedi?

La Uefa vuole mostrare agli spettatori immagini adeguate. Tutto viene precisato nel regolamento. Le telecamere possono filmare l’arrivo della squadra fino agli spogliatoi. Il mondo sta aspettando questo (ironizza la Faz, ndr). Si possono ammirare le cuffie alla moda e i borsoni più chic”.

E allora i calciatori del Bodø hanno escogitato uno stratagemma.

“I giocatori sono arrivati ​​insieme sul pullman dopo essersi radunati a 220 metri dallo stadio. Partenza alle 17:05 arrivo alle 17:06, puntuali, allo stadio. Porta dell’autobus aperta, telecamera accesa. Perfetto“.

