Non vedranno la fortissima contestazione di domani. Si rincorrono voci sull’acquisto dell’Everton e si attende un’offerta araba per la Roma

I Friedkin a Roma non sembrano più volerci stare, sono già ripartiti per gli Stati Uniti (Repubblica)

Scrive l’edizione romana di Repubblic con Marco Juric:

Mentre Roma brucia i Friedkin prendono l’aereo e tornano negli Stati Uniti. Una toccata e fuga nella Capitale durata poco più di quattro giorni. Utile ad esonerare Daniele De Rossi e ingaggiare il nuovo allenatore Ivan Juric. Senza mai farsi vedere, rinchiusi nelle segrete stanze di Trigoria. Il modus operandi dei proprietari della Roma sembra sempre più chiaro. Lontani da Roma fisicamente e forse anche mentalmente. Viste le voci che si rincorrono su una nuova offensiva per l’acquisizione dell’Everton e l’attesa di un’offerta araba per il club giallorosso. I Friedkin a Roma non sembrano più volerci stare. Men che meno quando le cose vanno male, con i tifosi in subbuglio e il consenso in crollo.



Domenica i Friedkin non saranno quindi sugli spalti dell’Olimpico e non potranno vedere con i loro occhi la fortissima contestazione che i tifosi romanisti stanno preparando.

A Roma i tifosi contro i Friedkin: “Indegni! Siamo una squadra di terza categoria nelle mani di un fallito grottesco”

I tifosi della Roma, dopo l’esonero di Daniele De Rossi e l’arrivo di Ivan Juric, si sono scatenati contro la società gestita dai fratelli Friedkin. Secondo molti, c’è stata una mancanza di rispetto nei confronti di una bandiera del club come l’ex tecnico, e per di più non è stato scelto un allenatore che porti una grande fama europea.

Dopo che sui social del club hanno ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico, sono arrivati i commenti di molti tifosi su X che definiscono vergognosa la dirigenza gestita dai Friedkin.

@R_D_S_1927 scrive: Società clown, benvenuto Mr!

Società clown 🤡 benvenuto Mr!👏 — RDS (@R_D_S_1927) September 18, 2024 @GabrieleOlivi13 ha commentato quanto accaduto nelle ultime settimane tra calciomercato e esonero di De Rossi: Vergognatevi indegni, avete perso l’amore e il rispetto di una piazza unica pure con 110 milioni di mercato, siete dei fenomeni Lina Soulouku ora abbia il coraggio di parlare e prendersi le sue responsabilità. Vergognatevi indegni, avete perso l’amore e il rispetto di una piazza unica pure con 110 milioni di mercato, siete dei fenomeni Lina Soulouku ora abbia il coraggio di parlare e prendersi le sue responsabilità — Gabriele Olivieri (@GabrieleOlivi13) September 18, 2024

