Geolier e Chiara Frattesi stanno insieme: lo hanno ufficializzato con due foto su Instagram

Meglio (quasi) di una notizia di calciomercato: Geolier e Chiara Frattesi erano già stati avvistati insieme ad Ibiza e in Costa Smeralda, ma mai si erano spinti così oltre

Geolier e Chiara Frattesi hanno una relazione: ad ufficializzarlo la coppia stessa su Instagram con due foto

Già da tempo girava voce di una liaison tra il noto rapper napoletano e la sorella del calciatore dell’Inter Davide Frattesi. La ragazza, già fidanzata in passato con McKennie della Juve, ha oggi “ufficializzato” il rapporto con Geolier attraverso una Instagram Story che li ritrae abbracciati, in aereo. Già il magazine di Chi li aveva scovati in Costa Smeralda insieme ma mai in atteggiamento intimo, successivamente la stessa cosa era successa ad Ibiza. Lo stesso ha fatto il cantante, che ha postato sui social una polaroid che li ritrae insieme. In entrambi i post non vi è menzione alcuna di una relazione, non sono presenti né frasi né musica. Eppure, tutto fa pensare ad un vero e proprio annuncio.

Di più, Geolier e Chiara Frattesi erano stati visti qualche giorno fa insieme alla festa di compleanno per i 30 anni di Lazza, ma anche in questo caso le immagini li mostravano semplicemente seduti vicini, senza particolari atteggiamenti di intimità. Adesso che hanno deciso di sdoganare sui social la loro relazione è probabile che vogliano continuare rendendola sempre più pubblica, dando ai fan pane per i loro denti.

Geolier e Chiara Frattesi: le immagini social

Anche Caprile va pazzo per Geolier

Queste le sue parole a giugno:

«Musica? Il pianoforte mi rilassa molto. Ho iniziato da autodidatta, ma non sono ancora pronto a suonare davanti agli altri (ride, ndr). Cantante preferito? Tra gli italiani Geolier. Venerdì prossimo sarò a Roma al suo concerto: sarebbe bello conoscerlo».

ilnapolista © riproduzione riservata