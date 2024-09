I piloti combattono contro l’umidità e fanno degli allenamenti specifici per questa pista. La temperatura della pista arriva circa a 40 gradi

Formula 1, a Singapore i piloti perdono fino a 4 kg. Nell’abitacolo delle monoposto si sfiorano i 50 gradi (Times)

Il Gran Premio di Singapore è una gara tanto affascinante quanto provante per i piloti, che vengono sottoposti ad uno sforzo fisico non da poco.

Racconta il Times:

“È abbastanza difficile — se non impossibile — replicare le sensazioni e gli effetti fisici di essere un pilota di Formula 1 nell’abitacolo quando si prepara per la maggior parte delle gare in una stagione. Ma il Gran Premio di Singapore presenta una sfida di diversa portata, tale è il prezzo che paga il corpo del pilota.

Singapore è una gara unica – un circuito cittadino notturno con livelli di umidità che possono raggiungere il 90% e una temperatura della pista che si avvicina ai 40 ° C. Di conseguenza, i preparatori atletici devono cercare di creare un ambiente simile per i loro piloti. Per la maggior parte di chi è estraneo a questo mondo, la soluzione sarebbe simile alla tortura — un allenamento cardio ad alta intensità o di lunga durata sotto diversi strati di abbigliamento, mentre sei in una sauna.

«Con l’umidità, goccioli di sudore non appena esci, figuriamoci quando sei bloccato in una macchina da corsa per due ore», dice George Russell, il pilota Mercedes. Quando guidiamo queste auto, l’abitacolo arriva ai 50 ° C, con l’umidità. Perdiamo quasi 4 kg di liquidi in una gara di un’ora e mezza, quindi è un programma di perdita di peso piuttosto buono, se è quello che stai cercando di ottenere».

A seconda del peso e dell’altezza, i piloti possono perdere 2,5-4 kg e perdere fino a un litro d’acqua di sudore. MyProtein, che sponsorizza il team Williams, stima che i piloti consumeranno ulteriori 3.500 calorie al di sopra delle 2.500 giornaliere raccomandate per un maschio — un’opportunità per mangiare più carboidrati e dessert di quanto le loro diete rigorose di solito consentano. Anche così, i piloti perderanno il 3-4% del loro peso corporeo durante la gara di 62 giri. Il limite minimo di peso di 80kg salirà a 82kg la prossima stagione, per aiutare i piloti più alti. I piloti vengono pesati prima e dopo una gara. Il peso minimo di 80 kg comprende attrezzature come casco, tuta da gara e guanti“.

Formula 1, i piloti si preparano in maniera diversa alle condizioni estreme di Singapore

Il Times racconta che:

“Lando Norris, il pilota della McLaren, fatica a mangiare e bere in un giorno di gara a causa dei nervi, il che rende la situazione ancora più difficile. «Potrei scegliere di bere [durante la gara] questo fine settimana. Non l’ho fatto l’anno scorso. Normalmente congeli [la bottiglia] e poi quando sei al giro 20 o qualcosa del genere, inizia a sciogliersi. Non mi piace bere quando guido, mi sento male»“.

Ogni pilota si adatta in maniera diversa:

“Franco Colapinto, il pilota rookie che sta completando la stagione per la Williams dopo aver sostituito Logan Sargeant, non ha avuto tanto tempo per prepararsi alle esigenze uniche di Singapore, anche se dice di non soffrire tanto perché è abituato all’umidità, proveniente dall’Argentina. Alcune soluzioni uniche sono create apposta per la domenica. Prima della gara, Nico Hülkenberg completerà i suoi giri in griglia e poi tornerà in garage e dritto nel bagno di ghiaccio per alcuni minuti prima di cambiarsi di nuovo e tornare in testa alla griglia in tempo per l’inno nazionale. Haas ha scoperto che raffreddarsi così vicino all’inizio della gara ha avuto un impatto significativo sulle sue prestazioni nei primi giri, aiutandolo a risparmiare energia“.

ilnapolista © riproduzione riservata