Flick esagera col turn over e il Barcellona perde. Sport: “Una Flickada, in Liga non si fanno esperimenti”

4-2 in casa dell’Osasuna dopo sette vittorie di fila. “Ha lasciato Yamal e Raphinha in panchina e quando sono entrati, ha tolto Lewandowski”

Flick fa turn over e il Barcellona perde. Sport: “Una Flickada che non è andata bene”

Ieri il Barcellona ha subito la prima sconfitta in campionato: 4-2 in casa dell’Osasuna dopo sette vittorie di fila. A Flick si contesta l’ampio turn over in vista dell’impegno in Champions, tanto che il quotidiano Sport titola così il pezzo sulla sconfitta subita:

“Una Flickada che non è andata bene“.

Ecco cosa scrive il quotidiano a proposito del Barcellona:

“Una squadra come il Barça non può permettersi di trascorrere quarantacinque minuti tirando solo una volta in porta. Né può permettere a una squadra come l’Osasuna di segnare quattro gol. Hansi Flick ha rischiato troppo con il turn over che non ha funzionato.

Il primo tempo contro l’Osasuna è stato il peggiore visto in questa stagione. La squadra non si è ritrovata, ha rallentato in difesa, ha perso troppi palloni e l’assenza di Lamine Yamal e Raphinha ha lasciato Lewandowski da solo. Poi, quando sono entrate le due ali nel secondo tempo, l’attaccante è uscito dal campo. In altre parole, i tre giocatori che sono stati più decisivi in Liga non hanno quasi mai giocato insieme. Insomma, l’allenatore del Barça, che fino a quel momento non aveva commesso alcun errore, ha sbagliato.

Un errore che non offusca in alcun modo il buon lavoro svolto finora, né la sua credibilità. Tuttavia, la sua decisione azzardata dovrebbe fargli prendere atto che nel campionato spagnolo non si possono fare troppi esperimenti e che con otto giocatori infortunati non si possono utilizzare giovani inesperti. Dovrebbe anche prendere atto delle prestazioni di alcuni veterani che non sono stati all’altezza del compito e che i turnover hanno dei rischi. Perdere tre punti a Pamplona può costare molto caro a fine stagione“.

Barcellona, Yamal avrebbe dovuto essere titolare

Lamine Yamal è entrato solo a fine partita e, per quanto ha potuto, ha provato ad accorciare le distanze segnando il secondo gol del Barcellona.

Sport è contrariato dalla decisione di Flick di lasciare il giovane attaccante in panchina.

“Non ci sono dubbi sul fatto che Flick si correggerà, soprattutto dopo il gol di Lamine Yamal a un minuto dalla fine. La giovane stella va preservata e curata, ma forse sarebbe stato meglio fare il contrario. In altre parole, avrebbe dovuto essere titolare. Insomma, il Barça ha subito una sconfitta dolorosa che lascia il club senza la possibilità di eguagliare il suo record di otto vittorie consecutive e, allo stesso tempo, mette a nudo alcune debolezze. Detto questo, la squadra ha lottato fino alla fine“.

Il tecnico del Barcellona a fine partita ha detto che non si aspettava di vedere la sua squadra giocare così:

«Bisogna accettare queste sconfitte. Non abbiamo giocato molto bene. Penso che sia una mia responsabilità, quella di salvaguardare i giocatori, perché hanno giocato molti minuti. Ma non mi aspettavo che giocassimo così. Ho detto alla squadra che dobbiamo andare avanti. Abbiamo giocato martedì, domenica… e siamo sulla strada giusta».

