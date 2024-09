Prima classificata la pizzeria “Una Pizza Napoletana”, poi a pari merito Diego Vitagliano Pizzeria di Napoli e I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta

È a New York la migliore pizza del mondo, nella pizzeria di Anthony Mangieri. Non c’è alcun dubbio. Dai media neworkesi arriva soddisfazione. Soprattutto dal New York Post: “La pizza di New York regna ancora sovrana, indipendentemente da come la si voglia vedere“.

La migliore pizza al mondo, quindi, si trova a New York e la produce la pizzeria di un’italiano. Si tratta di “Una Pizza Napoletana” di Anthony Mangieri. Nella speciale classifica 50 Top Pizza, al secondo posto a parimerito ci sono Diego Vitagliano di Napoli e I Masanielli di Caserta. Pizze da ogni dove, con qualsiasi impasto e ogni condimento possibile.

«In un Paese da sempre abituato a mettere tutto sulla pizza, Anthony propone solo la più pura tradizione nei condimenti, con ingredienti di straordinaria qualità», si legge sul sito del premio, sottolineando che il proprietario Anthony Mangieri è noto per gli la sua Marinara, la Margherita e la Cosacca.

«È stimolante essere riconosciuti per questo, dopo 30 anni di carriera, soprattutto a Napoli», ha detto alla Cnn Travel il nativo di Jersey Shore e tifoso degli Yankees.

«Preparo l’impasto che la gente mangia io stesso. Il riconoscimento è apprezzato, ma alla fine non è il motivo per cui ho iniziato e non è il motivo per cui continuo a preparare ogni pallina di impast0 che serviamo qui dopo tutti questi anni. Ciò che ci spinge ad andare avanti ogni giorno è amore, attenzione, il non dare mai nulla per scontato».

