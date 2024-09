Conte studia sorprese contro la Juventus: si fa fatica a tenere fuori McTominay (Sky)

Il 3-4-2-1 visto fin qui potrebbe diventare un 3-5-2 o un 4-3-3. Conte ha già cambiato (sia alla Juventus sia al Chelsea)

A Sky fanno il punto della situazione sul Napoli di Conte. Domani c’è la sfida con la Juventus di Thiago Motta all’Allianz Stadium. Il dilemma è sempre uno: quale modulo sceglierà Conte? Non ci sono molti dubbi, ma la sorpresa è dietro l’angolo. Non è un mistero che Conte sta cercando il modo per aggiungere qualità e sostanza nell’undici titolare.

Contro la Juve non è esclusa la sorpresa

Secondo quanto riporta Francesco Modugno, inviato Sky, da Castel Volturno, non è escluso che Conte possa sorprendere presto:

«Kvara-Lukaku e poi? Non è escluso che Conte possa sorprenderci. Da un punto di vista tattico, da un po’ raccontiamo della ricerca di qualcosa di diverso. C’è varietà soprattutto in mezzo. McTominay fai fatica a tenerlo fuori. Non è escluso che il 3-4-2-1 visto fin qui possa cambiare in qualcos’altro. Potrebbe diventare un 3-5-2 o un 4-3-3».

In studio si continua il ragionamento. Sottolineano che Conte già alla Juventus e al Chelsea aveva iniziato con un modulo e, in un secondo momento, ne ha varato un altro. Da lì poi i campionati vinti. Il mister ha il polso della situazione e a tempo debito, quando sarà il momento, non esiterà a cambiare qualcosa.

Conte: «Bisogna scendere in campo con un bell’abito sapendo che però poi bisogna sporcarselo»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza per presentare la sfida contro la Juventus, rispondendo ad una domanda sull’abito che la squadra indosserà in campo sabato pomeriggio.

Ci ha spiegato che bisogna sapersi sporcare, quindi che abito indosserà il Napoli?

«Dobbiamo sempre indossare un bell’abito, perché ci fa piacere con i ragazzi di offrire sempre un bello spettacolo per i tifosi. Durante le partite devi essere pronto con il tuo bell’abito, appena uscito dal sarto, a sporcartelo perché senza la giusta cattiveria… devi farlo, anche se hai un bell’abito. È il connubio vincente per le grandi squadre, ci sono diversi momenti della partita. Anche l’Inter ieri, è andata in casa del City ed ha alternato momenti in cui ha giocato a calci ed altri in cui era in 25 metri tutti dietro a difendere dimostrando di essere una squadra con la S maiuscola, non si può indossare solo un abito e dobbiamo capirlo. L’anno scorso si pensava spesso ad attaccare e c’era disequilibrio o non c’era voglia feroce di riconquistare la palla o di ricompattarsi per difenderci, noi su questo stiamo lavorando».

ilnapolista © riproduzione riservata