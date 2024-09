Conte si è corretto, il 3-4-2-1 del Napoli è morto (CorSport)

Il tecnico si rinnova e ha dovuto lavorare per ricostruire un Napoli, frantumato dalla stagione scorsa. Il 4-2-3-1 può essere una svolta, con McTominay dietro Lukaku.

Inizialmente Antonio Conte aveva previsto per il Napoli una difesa a tre, gioco che è solito fare il tecnico salentino nelle sue squadre. Ma nelle ultime due partite ha sperimentato il ritorno degli azzurri alla difesa a quattro, in modo che possano giocare Lobotka, Anguissa e McTominay insieme. E questa potrebbe essere la svolta che riporti il Napoli sulle vette più alte della classifica di Serie A.

Il Napoli è passato dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1 con McTominay dietro Lukaku

Mimmo Carratelli scrive sul Corriere dello Sport:

Si aprono nuovi orizzonti. Il 3-4-2-1 è morto. Non portava a niente. Giocando contro il Palermo con le seconde linee, ad eccezione di Lobotka, Conte ha trovato il modulo giusto, un 4-2-3-1 che sfata il pregiudizio secondo il quale Lobotka e Gilmour sarebbero uno la copia dell’altro. Il doppio play è stato un esperimento riuscito. Conte ha visto giusto e ha svoltato per il Napoli definitivo. Fermo restando il doppio play, nei tre dietro Lukaku ci può stare McTominay tra Neres e Kvaratskhelia. È un Napoli troppo offensivo? È una squadra d’attacco, preferibile contro gli avversari medio-piccoli, se ce ne sono, ma da munire diversamente contro le big? Conte sa come fare. Si sta vedendo il frutto del gran lavoro settimanale, senza distrazioni europee.

Dopo un anno di poco amore e molta anarchia, c’è ora un tecnico che sa come disporre la squadra e coinvolge gli azzurri nelle sue strategie. C’è una bussola in panchina, il Napoli non naviga più a vista. Conte non è un khomeinista della panchina, si applica, si corregge, si rinnova e col Napoli, frantumato dalla stagione scorsa, ha dovuto lavorare e lavora per ricostruire tutto. E’ passato dalla difesa a tre alla difesa a quattro quando si è reso conto che era necessario. E ora, dopo il normale periodo di ambientamento, va sfruttando tutto il capitale-giocatori da 150 milioni che De Laurentiis gli ha consegnato.

