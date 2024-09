Conte: «Dobbiamo correre per noi stessi, senza guardare gli altri, c’è poco da guardare»

A Sky: «In questo momento tutte le squadre sono in una fase di assestamento, il mercato è finito tardi, tante squadre stanno cercando di trovare la quadra, siamo tra quelle»

Dopo la bella vittoria del Napoli contro il Cagliari, nel corso del post partita a Sky, il tecnico Antonio Conte ha risposto a diverse domande sulla gara, ma anche sulla situazione della classifica della Serie A.

Le parole di Conte

Conte ha sottolineato la crescita della sua squadra, ma soprattutto il fatto che, sebbene al momento siano primi, non bisogna guardare agli altri.

«Hai ragione, perché questa è una squadra che negli anni non amava tanto sporcarsi le mani. Dopo quello che è successo l’anno scorso, lo switch sta proprio in questi tipo di situazioni. Oltre alle qualità tecniche, ha fatto ottime cose, siamo stati bravi anche nella pressione, abbiamo rubato palla sui gol. Questo è un aspetto non facile da impiantare dall’oggi al domani. Da quando ho denunciato delle cose, loro hanno capito, perché ho un gruppo molto intelligente e disponibile. Stanno lavorando sull’attenzione, sulla determinazione, sulla cattiveria. Abbiamo mantenuto la porta inviolata, abbiamo combattuto, sofferto perché la sofferenza fa parte del processo. C’è una crescita. In questo momento tutte le squadre sono in una fase di assestamento, il mercato è finito tardi, tante squadre stanno cercando di trovare la quadra, siamo tra quelle. Abbiamo lavorato tanto in due mesi e mezzo, e si vede. Dobbiamo correre per noi stessi, senza guardare gli altri, c’è poco da guardare».

