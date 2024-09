Conte ci tiene che intorno al Napoli ci sia una certa sobrietà, un certo stile e una visione razionale (Sky)

In prospettiva, guardando alla panchina, si pensa a quanto questa squadra possa ancora fare. Alle 15 parla De Laurentiis

A Sky commentano la vittoria del Napoli in casa del Cagliari per 4-0 e il momento della squadra. Il Napoli inizia a essere consapevole di una certa forza e, almeno per questa settimana, è davanti alle grandi che si godranno la Champions. Guardando alla panchina, poi, si pensa a quanto questa squadra può ancora fare.

Guardando alla panchina del Napoli, si pensa a quanti margini di miglioramento questa squadra abbia

Le parole di Francesco Modugno a Sky Sport:

«Napoli, una città che vive di contraddizioni meravigliose. Adesso c’è la consapevolezza di un Napoli che può essere concretamente ambizioso. Uno come Conte ci tiene che intorno ci sia una certa sobrietà, un certo stile e una visione razionale. I segnali dal campo però dicono cose diverse. Lassù davanti alle grandi che si godranno la Champions, c’è il Napoli. Rispetto alle premesse di inizio stagione, complicato per le difficoltà del mercato. In questo momento la squadra sembra senza limiti, come il suo allenatore. L’entusiasmo c’è ed è chiaro, una prestazione di livello anche nella sofferenza. Meret sempre al centro di certi mormorii e insoddisfazioni, e invece ieri ci ha messo le mani. Poi il talento di Kvara e i gol di Lukaku. Un Napoli che inizia a essere consapevole di una certa forza. In prospettiva, guardando alla panchina, si pensa a quanto questa squadra possa ancora fare. Una settimana straordinaria. Alle 15 parlerà il presidente De Laurentiis».

È previsto oggi infatti il convegno “Dall’analogico al digitale. Le nuove sfide della comunicazione“, in collaborazione con Radio Crc e Msc Crociere. Il presidente ospite della conferenza sulla nave Msc World Europa.

ilnapolista © riproduzione riservata