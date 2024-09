Anche il Liverpool piange: prima sconfitta dell’osannato Slot

Il Nottingham Forest vince 1-0 ad Anfield. Il Guardian: “Questo è stato il giorno in cui Slot ha scoperto che la Premier non è solo divertimento”.

“Il Nottingham Forest stordisce il Liverpool”. Così il Guardian intitola la prima sconfitta di Arne Slot sulla panchina dei Reds.

Arriva la prima sconfitta del Liverpool di Slot

Questo è stato il giorno in cui Slot ha scoperto che la Premier League non è solo divertimento, continua il quotidiano inglese. Nuno Espirito Santo, tecnico del Nottingham Forest, non ha sbagliato nulla: dalle tattiche di gioco, gli undici titolari, alle sostituzioni. La sua squadra grintosa ha seguito alla lettera le istruzioni di Nuno per tenere a bada il Liverpool per 90 minuti; Hudson-Odoi ha dato al Forest la loro prima vittoria ad Anfield dal 1969. Il piano del tecnico era riempire il centrocampo nel tentativo di annullare quello del Liverpool, giocando in maniera aggressiva e con personalità.

Continua il Guardian:

La squadra di Slot è stata costretta, quindi, a giocare più larga e con le aperture sulle fasce. Hanno cercato in tutti i modi di segnare, ma la frustrazione è iniziata a incombere; a ogni passaggio sbagliato, i tifosi mugugnavano. I calciatori del Forest erano euforici a fine match, quelli del Liverpool sbuffavano; non sono riusciti ad abbattere il muro costruito dal tecnico portoghese.

La Bbc lo chiama “Slotball“, il nuovo calcio del Liverpool più difensivo, attento a subire meno gol. La squadra inglese ha giocato tre partite e le ha vinte tutte e tre con dei clean sheet. La Bbc paragona il calcio proposto da Slot a quello di Klopp:

“Arne Slot è riuscito a fare qualcosa al Liverpool che Jurgen Klopp è riuscito a fare solo una volta in otto stagioni complete alla guida della squadra: vincere le prime tre partite di Premier League senza subire gol.

L’ex allenatore del Feyenoord ha dovuto colmare un vuoto importante quando ha sostituito Klopp, che ha vinto la Champions League e la Premier League con i Reds. I tifosi non erano sicuri di come si sarebbe comportata la squadra con un nuovo allenatore, ma i primi segnali sono buoni.

«La cosa più impressionante è che Slot è arrivato, sobrio e freddo, e hanno leggermente cambiato il modo di giocare, ora non è più così frenetico», afferma l’esperto della Bbc Chris Sutton. «È stato fantastico vederli sotto la guida di Jurgen Klopp, ma sembra che ora ci sia un maggiore controllo»”.

ilnapolista © riproduzione riservata