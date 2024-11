La classe di Kane: vince finalmente un trofeo ma non vuole alzarlo per rispetto del Tottenham (VIDEO)

Ha lasciato la fascia da capitano a Kimmich dopo la vittoria per 3-2 nel Visit Malta Cup. Nel post-partita ha dichiarato: «E’ stato strano giocare contro gli Spurs con un’altra maglia».

Harry Kane ha vinto finalmente un trofeo, stavolta con il Bayern Monaco. Sì, è vero, era quello del pre-campionato Visit Malta Cup, ma la sua “maledizione” è sembrata per un attimo svanita. Tra l’altro, ha trionfato contro il Tottenham, per 3-2.

La cosa curiosa è che non ha voluto alzare il trofeo per rispetto, in quello che è stato il suo ex stadio.

Kane vince un trofeo, ma non vuole alzarlo per rispetto del Tottenham

Il centravanti è stato immortalato in un filmato dove dà la fascia da capitano a Joshua Kimmich e fa “no” con la testa, segno che non volesse alzare “in faccia” al Tottenham il trofeo.

⚪️©️ Class by Harry Kane as he rejects to lift the pre-season trophy vs Spurs.@footballontnt 🎥pic.twitter.com/nPhOslk6bq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2024

Il Telegraph ha riportato le sue dichiarazioni a fine gara:

«Sono così abituato a giocare qui, è stato strano indossare un’altra maglia, essere nello spogliatoio dove sono sempre stato in questi anni, ma mi piace godermi queste esperienze. Ho avuto una carriera incredibile con gli Spurs, ho tanti bei ricordi ed è stato bello rivedere i tifosi e gli ex compagni. Sarò sempre grato a tutti per il supporto».

Con il Bayern in crisi lo scorso anno, ha ricevuto fin troppe critiche

L’attaccante inglese Harry Kane viene di continuo attaccato. Il Telegraph ha dedicato un articolo in difesa dell’ex Tottenham, sottolineando invece quanto sia stato importante il suo approdo in Germania:

Harry Kane, con una crudeltà che si aspettava, si è trovato bombardato dai soliti insulti: che si era trasferito in un campionato in una squadra importante e non aveva ancora vinto un trofeo, che Kingsley Coman aveva collezionato 11 campionati di fila fino a quando l’inglese non è diventato suo compagno di squadra.Un calciatore del suo calibro ha dovuto subire tanti commenti denigratori. Quali sono i suoi presunti limiti, esattamente? Che gli mancano i trofei? A 30 anni, l’attaccante si sta godendo probabilmente la migliore stagione della sua carriera.

