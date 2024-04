Kane non merita gli insulti dei tifosi: se il Bayern è in crisi non è colpa sua (Telegraph)

Ha segnato fino ad ora 32 gol in Bundesliga ed è l’attaccante con le statistiche individuali migliori nei top 5 campionati europei.

Questa sera il Bayern Monaco affronterà l’Arsenal nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Nel top club tedesco, però, non si respira una bella atmosfera; hanno ormai detto addio al Bundesliga e l’attaccante inglese Harry Kane viene di continuo attaccato. Il Telegraph ha dedicato un articolo in difesa dell’ex Tottenham, sottolineando invece quanto sia stato importante il suo approdo in Germania.

Kane non merita gli sfottò dei tifosi tedeschi

Harry Kane, con una crudeltà che si aspettava, si è trovato bombardato dai soliti insulti: che si era trasferito in un campionato in una squadra importante e non aveva ancora vinto un trofeo, che Kingsley Coman aveva collezionato 11 campionati di fila fino a quando l’inglese non è diventato suo compagno di squadra. In Germania, il destino di Kane in questa stagione è segnato. Un calciatore del suo calibro ha dovuto subire tanti commenti denigratori. Ma tutti quegli insulti sono davvero appropriati per qualcuno che ha segnato 62 gol con l’Inghilterra, nove in più di qualsiasi altro giocatore che abbia rappresentato la Nazionale? Kane merita molto di più che essere una figura derisa.

Quali sono i suoi presunti limiti, esattamente? Che gli mancano i trofei? A 30 anni, l’attaccante si sta godendo probabilmente la migliore stagione della sua carriera. Ha le statistiche individuali più alte tra i primi cinque campionati europei, con solo Kylian Mbappe che si avvicina lontanamente. Inoltre, con 32 gol in Bundesliga, ha l’ulteriore incentivo di cercare di battere il record stagionale di Robert Lewandowski di 41. Un risultato degno di essere festeggiato.

Il Bayern Monaco di Thomas Tuchel è stato eliminato dalla DFB Pokal per il quarto anno consecutivo, ieri è arrivata la clamorosa sconfitta con il Saarbrucken, squadra di terza categoria tedesca. Come riportato dall’editoriale la Faz, la sconfitta ha lasciato increduli tutti i componenti dello staff e alcuni giocatori che sono entrati da poco nell’ambiente tedesco tra cui Harry Kane.

Quando Kane guardava il campo, poteva vedere volti che probabilmente non aveva mai visto da vicino prima e che probabilmente non avrebbe mai più visto da vicino. Erano i volti dei giocatori dell’1. FC Saarbrücken , la cui squadra è attualmente al quindicesimo posto nel terzo campionato di calcio tedesco. E sono stati anche i volti dei giocatori che ieri sera hanno inflitto una delle più grandi sconfitte di questo decennio al Bayern Monaco.

ilnapolista © riproduzione riservata