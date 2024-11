Folorunsho può andare all’Atalanta con Musso a Napoli (Conte dubita di Meret)

Calciomercato.com: “Conte non è convinto di Meret. Si potrebbe riaprire il fronte Folorunsho, soprattutto se Koopmeiners partisse”

Folorunsho, dal rinnovo al piazzamento sul mercato. È il mistero del Napoli. Calciomercato.com scrive che con la partenza di Koopmeiners potrebbe riprendere slancio l’interesse per il centrocampista del Napoli. Nell’operazione potrebbe essere inserito Musso.

Calciomercato.com scrive:

Nel contempo, a tre settimane dalla conclusione ufficiale delle trattative e ad una dall’inizio del campionato, l’Atalanta non vuole e non può farsi cogliere impreparata nel caso in cui Koopmeiners alla fine fosse accontentato. E in tal senso può riprendere slancio l’interesse per il centrocampista classe ‘98 del Napoli Micheal Folorunsho, che improvvisamente è finito sul mercato dopo aver siglato il prolungamento di contratto fino al 2029. Insieme a Fiorentina e Lazio, la Dea è il club che nel corso dell’estate si era fatto sotto in modo più diretto arrivando ad un passo dalla conclusione dell’affare.

I recentissimi sviluppi sulla situazione dell’ex calciatore del Verona e le indiscrezioni in merito al possibile inserimento nell’operazione del portiere Juan Musso – al netto delle smentite, Conte non è del tutto convinto di Meret – possono riaprire un fronte che appariva chiuso. Con un Koopmeiners in uscita forzata, Gasperini si ritroverebbe tra le mani un calciatore reduce da una stagione estremamente positiva in gialloblù, coronata dalla convocazione di Spalletti all’ultimo Europeo.

