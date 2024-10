Dopo Spinazzola ora tocca a Rafa Marin sostenere le visite mediche prima della firma col Napoli

Giornata intensa per il napoli, dopo le visite sostenute da Spinazzola in mattina, ora tocca. Rafa Marin. Come riporta Sky Sport il calciatore è appena atterrato a Roma da Madrid e breve si recherà a Villa Stuart.

