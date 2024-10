Musetti batte Perricard e raggiunge Sinner e Paolini ai quarti di Wimbledon

Battuto in 4 set il francese, 4-6, 6-3, 6-3, 6-2. Le sue parole a fine match: «Ho sognato un momento così da quando ero bambino»

Musetti batte Perricard a Wimbledon e conquista i suoi primi quarti di finale in un torneo dello Slam. Ha battuto il tennista francese in quattro set 4-6, 6-3, 6-3, 6-2. Ora ai quarti attende uno tra Zverev e Fritz. Il momento d’oro dell’Italia del tennis continua: ai quarti di finale ci sono anche Jannik Sinner e Jasmine Paolini.

Musetti: «Sogno questo momento da quando ero bambino»

Le dichiarazioni di Musetti a fine match: «Ho sognato un momento così da quando ero bambino. Ho il supporto di una splendida famiglia che mi ha spinto a inseguire il mio sogno. Grazie al mio team e alla mia famiglia, è un grande giorno per me. Sono contento e orgoglioso. Ho faticato all’inizio, potete immaginare quanto sia difficile rispondere a un servizio del genere. È un giorno fenomenale per me. Ho affrontato un sacco di sfide e cambiamenti negli ultimi mesi divertando papà, non ho mai smesso di lavorare e crederci».

Ai quarti anche Paolini

Jasmine Paolini ai quarti di finale a Wimbledon. L’avversaria Keys ha accusato un infortunio all’adduttore nel corso della loro partita, al terzo set, mentre era in vantaggio di un break. Ha chiamato il fisio, ma è servito a poco. Sul 5 pari la tennista statunitense ha continuato a sentire dolore e tra le lacrime ha deciso di ritirarsi dal match.

Nell’intervista a fine partita Jasmine Paolini ha detto:«Sono molto dispiaciuta per lei, vincere così è brutto. È stato un match duro e difficile, tanti alti e bassi. Sono un po’ felice, ma triste per lei. Non è facile vincere così. Spero il match vi sia piaciuto».

