L’Inghilterra vince “a culo”. Questo pone ancora più dubbi nella testa di Southgate (Telegraph)

Un risultato positivo come la vittoria lascia gli stessi dubbi delle prestazioni negative. L’Inghilterra ha sfidato ogni logica calcistica arrivando in semifinale

La brutta Inghilterra è in semifinale a Euro2024. La squadra di Southgate ha giocato così male che anche in Inghilterra faticano a spiegarsi com’è possibile che siano arrivati così lontano.

Jamie Carragher sul Telegraph scrive:

“Alcune grandi squadre hanno lasciato il segno nella storia del Campionato Europeo. A prescindere dal fatto che da qui in avanti possa ottenere il successo finale, questa Inghilterra non sarà ricordata come una di queste. Se si pensa ai vincitori di livello elitario, la Francia del 2000 o la Spagna del 2008 e del 2012 sono ancora freschi nella mia memoria. Se l’Inghilterra andrà fino in fondo, non prenderà il suo posto in una compagnia così prestigiosa. Quello a cui assisteremo sarà paragonabile alle vittorie della Grecia nel 2004 e del Portogallo nel 2016, quando una serie di prestazioni sottotono ha portato a un successo improbabile”.

Per Carragher “l’Inghilterra sta sfidando la logica calcistica per essere ancora in lizza. È molto insolito che una nazionale forte giochi così costantemente male in un torneo importante e raggiunga le semifinali.

All’indomani di una vittoria ai rigori e della conquista di un posto tra gli ultimi quattro, le emozioni si fanno sentire e c’è un comprensibile desiderio di cavalcare l’onda della positività. L’eccitazione in tutto il Paese aumenterà prima di mercoledì, perché quando si arriva alle ultime fasi, il risultato è tutto. Concentrarsi sugli aspetti negativi che si stanno verificando può essere un’errata lettura dello stato d’animo. In definitiva, non importa come si vince, ma solo che si vince. Questa squadra inglese può entrare nella storia”.

L’Inghilterra è stata estremamente fortunata

I tifosi inglesi potranno anche essere felici che la nazionale sia arrivata in semifinale, ma “non possiamo sfuggire alla realtà. L’Inghilterra è stata estremamente fortunata, prima contro la Slovacchia e ora contro la Svizzera. Sono arrivati agli ultimi quattro nonostante le prestazioni, piuttosto che grazie ad esse. Gareth Southgate si sveglierà domenica mattina con molte più riflessioni di quanto sia normale per qualsiasi ct internazionale che abbia appena raggiunto una semifinale. Quando lui e il suo staff discuteranno della prossima selezione della squadra, avranno più domande che risposte. Non importa quale sia la squadra migliore dell’Inghilterra, non siamo ancora sicuri della formazione migliore. Questo è un territorio senza precedenti per noi, perché ogni altra squadra inglese che ha giocato a questo livello sarebbe già volata a casa“.

Tutte le squadre hanno un’idea di ciò che stanno facendo. L’Inghilterra dopo l’ultima vittoria rimane con le stesse riflessioni fatte dopo i risultati deludenti. “Anche quando i festeggiamenti erano in corso a Dusseldorf si poteva ripetere l’argomentazione che era stata fatta per la prima volta dopo la partita con la Danimarca e suggerire che bisognava strappare e ricominciare da capo“.

