Lazio, crisi di abbonamenti: solo 3 mila tessere. Mai così male dal 2016/17 (CorSport)

La Lazio deve affrontare la crisi di abbonamenti. La campagna iniziata lunedì ha registrato fino ad adesso solo 3200 tessere. Il dato più basso dal 2016/17, la prima stagione di Inzaghi sulla panchina biancoceleste. Dal 2018/19, il club di Lotito non è sceso sotto i 20 mila. La ragione di questa crisi è da rintracciare nel malcontento della tifoseria per le scelte della società e le strategie di mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lazio, sugli abbonamenti un salto indietro di 7-8 anni

Le parole del quotidiano con Carlo Roscito:

Dal record dell’era Lotito al salto indietro di 7-8 anni, stando ai numeri e al malcontento che sta accompagnando l’estate biancoceleste. La campagna abbonamenti “One faith, one passion”, iniziata lunedì scorso, in sei giorni ha portato alla sottoscrizione di sole 3.200 tessere. Un dato preoccupante e pronosticabile, viste le polemiche degli ultimi cinque mesi, caratterizzate dalle doppie dimissioni consecutive di Sarri (a marzo) e Tudor (a campionato concluso).

Ora prevalgono freddezza e scetticismo e non c’è nemmeno da sorprendersi. Le aspettative non potevano essere diverse. Sta andando a rilento nonostante la doppia opzione a disposizione dei tifosi laziali, quella “Classic” e quella “Global”: circa 2.200 abbonamenti (il 70%) appartengono alla seconda formula, comprende le 4 gare all’Olimpico della nuova Europa League oltre alle 19 di campionato e all’esordio interno in Coppa Italia.

La Lazio, dalla stagione 2018/2019 in poi, non è più scesa sotto i 20.000 abbonati complessivi tra la sessione estiva e la riapertura a gennaio per il girone di ritorno. Adesso il rischio (la fotografia) è un balzo indietro di quasi un decennio. Nel 2017/2018 le tessere sottoscritte erano state 10.800, la stagione precedente – la prima con Inzaghi dall’inizio – soltanto 4.000 (era l’estate del mancato arrivo di Bielsa). Un primato al contrario della presidenza Lotito impossibile da “superare”, al di là del momento attuale.

