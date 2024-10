Hermoso, l’Inter sorpassa il Napoli per il difensore (Dazn)

Il giornalista Orazio Accomando scrive su X: “Inter, contatti costanti con entourage Hermoso per discutere di clausole e commissioni”

L’Inter su Hermoso. Il club nerazzurro avanti al Napoli per il difensore svincolato.

Hermoso-Inter, contatti continui tra i club

Lo scrive Orazio Accomando, giornalista Dazn, su X:

“Inter, contatti costanti con entourage Hermoso per discutere di clausole e commissioni. Al momento nerazzurri avanti al Napoli.

Buongiorno sarà col Napoli dal 25 luglio, per il ritiro a Castel Di Sangro (Corsport)

Tra il Napoli e Buongiorno sembra tutto fatto ha scritto ieri Gianluca Di Marzio. Le firme sul contratto sono previste per lunedì, al più martedì. Tra oggi e domani invece ci sarà lo scambio di documenti per permettere ai rispettativi legali di controllare che tutto sia in regola.

Il Corriere dello Sport oggi precisa i tempi dell’arrivo del difensore dal Torino

“Alessandro Buongiorno sarà molto presto un nuovo giocatore del Napoli. Napoli e Torino hanno dialogato a lungo, lo stesso ha fatto il club di De Laurentiis con l’agente del giocatore, Giuseppe Riso, fino all’accordo definitivo. Quello tra i due club e poi quello con il difensore.

Buongiorno firmerà un contratto fino al 2029 con l’inserimento di una clausola rescissoria esercitabile dopo tre anni. Il centrale della Nazionale, che ora si sta godendo qualche giorno di relax dopo la fine degli Europei, aspetta l’ok definitivo per volare a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto. Accadrà molto presto, poi a partire dal ritiro di Castel di Sangro, che inizia il 25 luglio, Buongiorno si unirà ai compagni e comincerà la sua nuova avventura. Un’operazione per il club da 40 milioni”.

