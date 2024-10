Gravina si è aumentato lo stipendio di sette volte: da 36mila a 240mila euro (Ziliani)

La trovata del presidente Figc nel 2021. Motivazione: “per l’attività e per la responsabilità” di guidare il Club Italia

Gravina si è aumentato lo stipendio di sette volte: da 36mila a 240mila euro. Lo scrive Paolo Ziliani sul Fatto quotidiano.

Ecco cosa scrive Ziliani:

Correva l’anno 2021 e Gabriele Gravina, nonostante fosse fresco di nomina a vicepresidente Uefa per “meriti” acquisiti sul campo (l’ultimo in ordine di tempo: l’archiviazione a tempo di record della Juventus dopo l’esplosione del “caso Suarez”, quello dell’esame di italiano sostenuto a Perugia nell’estate 2020 per ottenere la cittadinanza italiana: per la Figc non c’erano “elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti nell’ambito dell’ordinamento federale sportivo di dirigenti o comunque tesserati”) e nonostante la nomina a vice di Ceferin all’uefa gli fosse valso un compenso annuo di 150 mila euro che tuttora percepisce, Gravina convocò un Consiglio Federale – era il 26 aprile – in cui all’ordine del giorno inserì la nota: “Determinazione di un compenso per gli incarichi federali”; e con una disinvoltura degna di miglior causa si alzò lo stipendio di Presidente federale da 36 mila a 240 mila euro, aumentandoselo cioè di 7 volte. Motivazione: l’aumento di stipendio gli veniva riconosciuto (cito testualmente dal comunicato emesso il giorno stesso) “per l’attività e per la responsabilità” di guidare il Club Italia, e cioè l’organismo che “riunisce le squadre nazionali” e che “è presieduto dal presidente federale che detta le linee guida delle attività, approva i programmi tecnici, definisce l’organigramma”.

Gravina (e Spalletti) modello “Quo vado” di Zalone: la poltrona non si molla

È un classico italiano. Altrimenti Checco Zalone non avrebbe girato un film di straordinario successo al botteghino: 65 milioni di euro. Al confronto, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi (36 milioni) è stato un flop.

Non che ci si aspettasse qualcosa di diverso. Le parole di Gravina sono state il solito nulla impastato col niente:

“Ho parlato con Spalletti, ieri sera: non ha senso interrompere un progetto che è pluriennale (per la serie. dovrete sopportarci a lungo, ndr), ed è cominciato solo da otto mesi”.

La conferenza del presidente della Federcalcio è tutta nel tono monocorde. Quel tono che sarebbe l’ideale per soffre d’insonnia o ha figli resistenti al sonno. A Gravina i pargoli cederebbero. Registrate la sua conferenza e vedrete che in Italia l’insonnia si ridurrà almeno del 50%.

In soldoni Gravina ha detto: io non schiodo, la poltrona non la mollo. C’è pure chi gli ha chiesto se le critiche lo avessero amareggiato. Mah. Se l’è presa con le leggi, con l’elevato numero degli stranieri. Mancava poco che dicesse: “dovreste ringraziarci, noi siamo qui a fare miracoli in un contesto che va in tutt’altra direzione”.

Splendida la frase di rito con cui ha cominciato: “Siamo tutti responsabili”. Il che ovviamente equivale all’esatto contrario, ossia nessuno è responsabile. Ci ha tenuto a precisare che

“C’è da cambiare qualcosa, rivedere l’approccio, ci saranno delle riflessioni profonde. Ieri abbiamo iniziato a confrontarci”.

Lo ha ripetuto più volte. Ieri sera hanno iniziato a confrontarsi. Anche con Buffon

Poi uno dei piatti forti:

“Io i problemi li affronto con il lavoro, non ho la cultura di fuggire di fronte a responsabilità che mi coinvolgono.

Non possiamo pensare che con altri atti in Italia fioriscano i Mbappé e i Messi, ci vuole pazienza. Il talento c’è. Tutte le nostre nazionali giovanili sono qualificate alle fasi finali. Non possiamo pensare di vincere un titolo europeo con ragazzi che hanno dimostrato grande talento e tecnica con presenze zero”.

E quindi il succo della vicenda:



“Non esiste nell’ambito di una governance federale qualcuno che dall’esterno possa pretendere le dimissioni”.

Come a dire: veniteci a prendere se ne siete capaci.

C’è spazio anche per la protesta.

“Ci sono delle leggi che impediscono di prendere queste scelte. E’ un fatto culturale, che passa attraverso alcuni numeri. Il 67% dei giocatori è straniero, abbiamo circa il 32% di giocatori selezionabili”.

Gravina lo comprendiamo, cosa farebbe senza la Figc? Spalletti meno. Un lavoro lo troverebbe anche facilmente, e pure di prestigio.

