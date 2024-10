Il Corsport. Arrivo previsto verso le 13. Due sedute al giorno tranne i giorni delle amichevoli. De Laurentiis atteso nel weekend

Full Metal Conte: a Dimaro due allenamenti al giorno, si comincia oggi alle 17.30. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il nuovo Napoli di Conte, del ds Manna e di un De Laurentiis tanto discreto quanto travolgente decollerà da Capodichino per Verona e poi, dopo un paio d’ore in bus, raggiungerà Dimaro intorno alle 13. Giusto in tempo per il pranzo allo Sport Hotel Rosatti, quartier generale della squadra da tredici ritiri, e per il primo allenamento allo stadio Comunale di Carciato, in programma alle 17.30. Si parte subito a razzo e ogni giorno saranno doppie sedute, eccezion fatta per i due giorni delle amichevoli con i dilettanti dell’Anaune Val di Non (martedì) e il Mantova (21 luglio). De Laurentiis è atteso nel weekend e mancheranno i nazionali Di Lorenzo, Meret, Raspadori, Lobotka, Kvara, Folorunsho e Olivera (e Buongiorno), ma insieme con Osi, Politano, Rrahmani, Anguissa e soci ci saranno i primi acquisti. Ufficiali da ieri: Leonardo Spinazzola e Rafa Marin.

Le cinque amichevoli del Napoli di Conte tra Dimaro e Castel di Sangro

Il Napoli giocherà cinque amichevoli ufficiali, di cui due contro club italiani, nei due ritiri in Trentino (Dimaro) e Abruzzo (Castel di Sangro) per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione.

Di seguito, l’elenco delle partite, la modalità d’acquisto dei biglietti e i prezzi:

Napoli vs ASD Anaune Val di Non 16/07/2024 h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro

Napoli vs Mantova 20/07/2024 h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro

Napoli vs Adana Demirspor 28/07/2024 h 20:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

Napoli vs Brest 31/07/2024 h 20:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

Napoli vs Girona 03/08/2024 h 18:30 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

I biglietti per i match di Dimaro saranno disponibili qui. Per quelli di Castel di Sangro, da martedì 16 luglio alle ore 12 qui.

I prezzi per Castel di Sangro saranno i seguenti: €40 (tribune, gli Under 14 €25); €25 (distinti, gli Under 14 €14); €14 (curve, gli Under 14 €10). Non sarà consentito il cambio di utilizzatore di ogni biglietto.

SABATO 13 LUGLIO – CONFERENZA STAMPA MISTER

Location : Teatro Dimaro in Piazza Madonna della Pace.

DOMENICA 14 LUGLIO – INCONTRO SERATA CON 4 GIOCATORI

Location : Palco in Piazza Madonna della Pace..

MARTEDÌ 16 LUGLIO – PRIMA AMICHEVOLE

Location : Stadio Comunale di Carciato | Ski.it Arena

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO – CONFERENZA STAMPA CON UN GIOCATORE (riservato ai Media accreditati)

Location : Teatro in Piazza Madonna della Pace

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO – SERATA D’INTRATTENIMENTO (CABARET)

Location : Palco in Piazza Madonna della Pace

GIOVEDÌ 18 LUGLIO –INCONTRO SERATA CON MISTER + STAFF TECNICO

Location : Preferibilmente nel Palco in Piazza Madonna della Pace

VENERDÌ 19 LUGLIO – SERATA PRESENTAZIONE SQUADRA CON DJ-SET

Location : Palco in Piazza Madonna della Pace

SABATO 20 LUGLIO – SECONDA AMICHEVOLE

Location : Stadio Comunale di Carciato | Ski.it Arena

SABATO 20 LUGLIO – SERATA D’INTRATTENIMENTO (CANTANTI)

Location : Palco in Piazza Madonna della Pace.

ilnapolista © riproduzione riservata