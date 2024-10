Fabian Ruiz a Euro2024 segna e fa segnare: solo Luis Enrique sa perché lo escludeva dalla Spagna

Marca elogia l’ex Napoli: contro la Croazia ha lanciato Morata in porta con un passaggio straordinario e ieri lo ha rifatto con Williams. Abbiamo perso per troppo tempo un giocatore così.

Ieri la Spagna ha battuto la Georgia agli ottavi di finale di Euro2024 per 4-1, in gol anche l’ex Napoli Fabian Ruiz. Marca dedica un elogio al centrocampista del Psg, troppo sottovalutato da Luis Enrique quando era sulla panchina delle Furie Rosse.

Fabian Ruiz, il “rimpianto” della Spagna

Luis de la Fuente ha chiesto a Fabian di segnare, perché sa che può far male agli avversari inserendosi in area di rigore, cosa che gli allenatori apprezzano molto dei centrocampisti. Il numero 8 della Spagna si è presentato prima di Euro2024 con una sola rete in nazionale; ora è già a quattro. Ha segnato nell’amichevole contro l’Irlanda del Nord di marzo e in due match degli Europei, contro Croazia e Georgia. Il 2-1 ai georgiani è arrivato di testa, un nuovo modo di segnare per lui. Naturalmente, complice anche il bel cross di Lamine Yamal, che lo ha fatto ritrovare davanti a Mamardashvili dove non poteva sbagliare. Ma non solo. Contro la Croazia ha lanciato Morata in porta con un passaggio straordinario e ieri lo ha rifatto con Nico Williams. Abbiamo perso per troppo tempo un giocatore così. Solo lui e Luis Enrique sanno il perché.

Nel 2019, la Spagna under 21 guidata da Luis de la Fuente vinse l’Europeo di categoria in Italia. L’allora ct inserì a centrocampo Fabián Ruiz che si dimostrò subito in forma e adatto per le categorie superiori. Segnò contro la Polonia, fornì un assist nella sconfitta per 4-1 della Francia in semifinale e realizzò un gol e fornì un assist nella finale contro la Germania. Alla fine del torneo vinse il titolo di miglior giocatore dell’Europeo e uomo partita della finale, cosa che è accaduta anche questo sabato a Berlino contro la Croazia.

In quel momento Fabián Ruiz era un po’ sconosciuto. Si trovava già a Napoli, oggi al Psg la situazione è simile. Ma durante il suo percorso il nazionale spagnolo ha trovato tanti padri calcistici e, senza dubbio, uno di questi è stato Carlo Ancelotti. L’italiano lo ha voluto a Napoli nella stagione 2018-2019 . Fu la sua prima richiesta, un centrocampista. Il club lo accontentò e pagò 30 milioni di euro per un giocatore fino ad allora sconosciuto

