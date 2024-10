Djokovic sbotta contro il pubblico a Wimbledon: «Ho sentito i buuu, gioco da più di 20 anni e conosco i trucchetti» VIDEO

Dopo aver battuto Rune: «Rispetto chi è venuto qui e ha pagato il biglietto, ho giocato in condizioni anche più avverse e questo non mi tocca ragazzi, vi avviso»

Djokovic batte Holger Rune 6-3 6-4 6-2 e vola ai quarti di Wimbledon insieme a Sinner e Musetti. Dopo la bella vittoria però il tennista non ha esitato ad attaccare il pubblico piuttosto stizzito.

Sky Sport mostra le immagini del suo intervento dopo il match:

«Sono molto contento, penso che Holger non abbia giocato al meglio, ad essere onesti. È stata una partenza difficile, non è stato facile. La tensione aumenta quando entri in campo e forse lui l’ha sentita più di me. Da parte mia ho trovato il modo giusto per affrontare subito i break Point»

Holger ha avuto tanto tifo, lo hai sentito?

«A tutti i tifosi dico grazie per essere rimasti qui questa sera. A tutti i tifosi che hanno mancato di rispetto ai giocatori e a me dico “Buona notte”, “Buona notte”»

Urlavano Rune

«No, io so che tifavano per Rune ma io ho sentito i BUUUU, non scherziamo. Sono nel tour da più di 20 anni e so quali sono i trucchetti e le parole»

Poi in aperta polemica con i tifosi: «Io rispetto chi è venuto qui e ha pagato il biglietto, ho giocato in condizioni anche più avverse e questo non mi tocca ragazzi, vi avviso»

. Sul finire del match con Rune, peraltro, Djokovic aveva ironicamente inviato dei baci ad alcuni tifosi dopo un game vinto, imitando infine un violino nell’immediato post-match, sebbene quest’ultima fosse soltanto un”esultanza riproposta. Un Nole scatenato, carico certamente per i quarti di finale contro Alex De Minaur.

ilnapolista © riproduzione riservata