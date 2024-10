Deschamps: «Mbappé non è al top, ma nonostante i problemi alla schiena e il naso rotto è qui»

In conferenza: «Avere tanti attaccanti in rosa non significa essere più efficaci sotto porta; contro la Spagna dovremo esserlo. Loro hanno un grande potenziale offensivo e a centrocampo».

Didier Deschamps, ct della Francia, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Euro2024 contro la Spagna prevista per domani.

Deschamps: «Mbappé non è al top, ma in fase offensiva dobbiamo essere più efficaci»

Che ne pensi del centrocampo spagnolo?

«Tutte le squadre spagnole hanno almeno un centrocampista molto tecnico. La Spagna ha un forte potenziale offensivo, ma anche il centrocampo è un loro punto di forza; Rodri, in particolare, è un giocatore essenziale. Hanno fatto una buona impressione quasi a tutti».

Hai parlato con Kylian Mbappé sulla sua forma fisica quando ti ha chiesto di lasciare il campo contro il Portogallo?

«Stava uscendo da quasi 110 minuti di gioco. Per lui era complicato fare gli straordinari. Non ha senso che rimanga in campo se non sta bene, anche se è un fenomeno. Durante la preparazione aveva avuto prima fastidi alla schiena, poi la rottura del setto nasale… Avrebbe potuto fermarsi, ma è ancora qui. Sono sicuro che domani, come tutto il gruppo, farà di tutto per essere al massimo.»

Perché Olivier Giroud gioca così poco?

«Ho delle scelte da fare. Olivier è stato convocato perché in fase offensiva può essere pericoloso. Tutto poi dipende dalle situazioni che accadono in partita, in relazione all’avversario. Non è che avendo più attaccanti, siamo più efficaci. Abbiamo avuto delle opportunità, ma finora non siamo stati efficaci. In una partita come quella di domani sarà importante».

Comprendi le critiche sul tuo gioco noioso?

«Se ti annoi, guarda qualcos’altro, non importa. Non devi per forza guardare noi. È un Europeo diverso per tutti, con un numero di gol inferiore rispetto al passato. Ma possiamo rendere felici i francesi con i nostri risultati. Non mi interessa molto se la gente si annoia a guardarci».

