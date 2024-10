Casini può fare il rettore della Scuola IMT Alti Studi? Sempre che resti alla Lega Serie A (e non è detto)

Il Corsport. Il presidente di Lega Serie A diventerà rettore tre giorni prima delle elezioni federali. De Laurentiis dedicò tre tweet entusiastici al suo incarico

Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, è stato eletto rettore della Scuola IMT Alti Studi di Lucca per il triennio 2024-2027 (De Laurentiis al momento della nomina gli dedicò tre, diciamo tre, tweet entusiastici). Lo ha riferito il sito Dagospia che ha anche avvertito sul rischio di conflitto di interesse. Tuttavia il Corriere dello Sport spiega come il conflitto sia facilmente aggirabile. Basta guardare il calendario dei lavori per capire che quella di Casini è una sorta di exit strategy.

Scrive il Corriere dello Sport:

Al 25 giugno l’Italia di Spalletti era ancora dentro l’Europeo e la crisi politico-sportiva si annusava appena. Quel giorno, lontano dai riflettori, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è stato eletto rettore della Scuola IMT Alti Studi di Lucca per il triennio 2024-2027. La notizia ieri è stata fatta circolare da Dagospia. Oltre a ironizzare sulla vicinanza di Casini a Lotito, patron laziale, consigliere Figc e senatore, [Dagospia] ha posto una questione sul possibile conflitto di interessi tra il nuovo ruolo e l’impegno nella confindustria del pallone.

Dal combinato disposto degli articoli 2 e 6 della legge del 30 dicembre 2020 si evince infatti come il rettore debba essere un professore ordinario “a tempo pieno” e non “a tempo definito”; quest’ultimo è un incarico che permette, viceversa, di averne altri nel settore privato. La carica di presidente di lega sarebbe dunque incompatibile. Casini, però, entrerà in carica all’IMT solo il 1° novembre 2024. Cioè tre giorni prima delle elezioni federali e comunque dopo la nomina da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. Le date indicano una mappa con la quale orientarsi. Il numero uno della Serie A potrebbe infatti correre per la rielezione a settembre (la prima volta fu eletto con 11 voti su 20, la conferma è tutta da valutare). E soltanto in un secondo momento, valutando l’aria che tira attorno all’assemblea elettiva Figc, decidere quale lavoro accettare.

