Calzona: «De Laurentiis? Forse sono stato fortunato, mai avuto discussioni con lui»

A Radio Anch’io Sport: «De Laurentiis si informa molto, ma non si è mai introfulato. Spalletti? Non credo abbia sbagliato, ci vuole tempo e in Nazionale ce n’è pochissimo»

Calzona, ex allenatore del Napoli e ct della Slovacchia, ha parlato a Radio Anch’io Sport dell’Italia agli Europei e del Napoli.

«Al di là dei risultati penso che abbiamo proposto un buon calcio, propositivo. C’è rammarico per il finale con l’Inghilterra, ma questo è il calcio. Io sono molto felice di quello che abbiamo fatto. Vogliamo continuare a fare bene, in Nations League arriveremo con entusiasmo e ce la giochiamo»”

Da italiano, cosa pensa abbia sbagliato Spalletti?

«Non credo abbia sbagliato, ci vuole tempo e in Nazionale ce n’è pochissimo per dare un’impronta alla propria squadra. Il mister è entrato in corsa, ha avuto poco tempo per poter plasmare la squadra come piace a lui. I risultati non sono stati quelli sperati, ma non è facile rincorrere i risultati e dare un bel gioco in così poco tempo. Dobbiamo avere più pazienza, progettare e poi se ne può venir fuori. Non è vero che in Italia non ci sono talenti. Ci sono, ma ci vuole tempo. Il mister ha dimostrato a Napoli e in precedenti esperienze di essere un grande allenatore, diamogli tempo».

Calzona: «Il Napoli ha un allenatore di primissimo ordine. Ha le carte in regola per le prime posizioni»

Napoli da scudetto senza coppe?

«Giocare una volta a settimana credo sia un vantaggio. Il Napoli ha a disposizione una buona rosa, sta acquistando giocatori importanti, ha un allenatore di primissimo ordine. Penso abbia le carte in regola per tornare a lottare per le prime posizioni. Avere la settimana a disposizione per lavorare e giocare una partita sola a settimana può essere un vantaggio».

Rapporto con una personalità forte come quella di De Laurentiis?

«Forse io sono stato fortunato, ho avuto un rapporto tranquillo e schietto con il presidente, non abbiamo mai avuto discussioni. Si informa molto, mi chiamava tantissimo, penso sia anche giusto che la proprietà si interessi di quello che fa il tecnico, ma comunque non si è mai intrufolato».

ilnapolista © riproduzione riservata