Zielinski saluta Napoli dopo 8 anni: «Mi avete regalato momenti unici, il vostro “Napolacco” Zielu»

Il centrocampista su Instagram ha ringraziato anche i tifosi: “Siete unici, con un cuore grande… mi avete fatto sentire sempre parte di voi”.

Il Napoli ha ufficializzato oggi l’addio di Piotr Zielinski, anche se era una notizia già risaputa. Sarà un nuovo calciatore dell’Inter nella prossima stagione.

Zielinski saluta Napoli dopo 8 anni, il post su Instagram di ringraziamenti

Il centrocampista polacco ha voluto mandare un messaggio ai tifosi azzurri e ringraziare tutti coloro che lo hanno supportato in questi otto anni da calciatore del Napoli. Su Instagram ha scritto (con un video allegato):

“Napoli… mia cara Napoli.. Dopo 8 lunghi anni le nostre strade si separano… mi hai accolto che ero un ragazzino e vado via da Uomo e padre.. Napoli è stata casa mia e resterà per sempre parte di me e della mia famiglia.. ho vissuto momenti unici ed indelebili che conserverò e custodirò nel mio cuore. Napoli… mi hai dato tanti amici che faranno parte della mia vita per sempre.. ringrazio voi TIFOSI unici con un cuore grande.. mi avete fatto sentire sempre parte di voi…insieme abbiamo vinto trofei importanti…poi lo SCUDETTO dopo ben 33 anni.. che gioia immensa festeggiarlo tutti insieme..sarò sempre grato a questa MAGLIA!! Ringrazio la società che mi ha permesso tutto questo e tutto lo staff che mi ha accompagnato in questo viaggio. GRAZIE, per sempre con me. Il vostro “Napolacco” ZIELU”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piotr Zielinski (@zielu_94)

Da Meret, Lindstrom, a Ostigard, sono arrivati tanti commenti di apprezzamento anche da parte dei suoi, ormai, ex compagni di squadra.

La nota del club:

La Ssc Napoli saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club.

A Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traorè e Piotr Zielinski va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo trascorso a Napoli e i migliori auguri per il loro futuro personale e professionale.

ilnapolista © riproduzione riservata