De Grandis: «Kvara? Cento milioni sono un capitale incredibile. Rispetto a certe cifre bisogna riflettere»

A Sky: «Arda Guler è costato 20 milioni perché il Real paga tanto. Gudmundsson un milione e mezzo. Avresti un tesoretto come cento milioni»

Il giornalista Stefano De Grandis ha commentato a Sky l’offerta del Psg per Kvara.

«Il discorso sarebbe lungo. I fatti sono questi. Di Marzio dice: hanno offerto 100 milioni, ma Conte ha detto io vengo e resto solo se c’è Kvara. Gli elementi che saltano l’uomo sono rari, quindi io stimo Kvara e non sto dicendo che sia scarso o che non sia importante, ma 100 milioni se li sai utilizzare sono un capitale incredibile. Ti faccio un esempio, Arda Guler è costato 20 milioni perché il Real paga tanto. Se tu riesci a trovare talenti di quel genere, ti rimane un tesoretto per rifare la squadra. Il Genoa ha pagato 1 milione e mezzo per Gudmundsson. Nessun giocatore è incedibile, rispetto a certe cifre devi riflettere. Anche perché Kvara, che al primo anno ha fatto la differenza, in questo momento che viene conosciuto a livello internazionale, naturalmente rende di meno perché lo aspettano e sanno dove fermarlo».

Il Psg ha offerto a Kvara 11 milioni a stagione. Il Napoli è fermo a 4-5 milioni (CorSport)

Il Corriere dello Sport svela le cifre offerte all’entourage di Kvara da parte del Psg. Un cifra astronomica a cui il Napoli non arriverà mai. Per rimanere in maglia azzurra, il giocatore chiede tra i 6 e 7 milioni più bonus con clausola stile Osi. Il Napoli è fermo a 4-5 milioni. Scrive il Corriere dello Sport:

Kvara, invece, ha dribblato le domande quando è stato interrogato sull’argomento dopo Turchia-Georgia, spiegando di essere concentrato sull’Europeo, ma il suo agente Jugeli e suo padre Badri hanno agitato le acque fino alla mareggiata, dichiarando l’intenzione di andare via, altrove, già convinti di un’offerta da 11 milioni a stagione del Psg (particolare, questo dei francesi, non raccontato pubblicamente, è chiaro). Duplice malumore, duplice problema.

