Svizzera-Italia, l’ironia dei tifosi Azzurri sul web: “Donnarumma come Fantozzi, manda avanti la ditta da solo”

“15 ore di camper, 1335 km. L’Italia chiamò” recita lo striscione allo stadio. Il commento su X: “Chi te l’ha fatto fare amico mio”.

Il match tra Svizzera e Italia non si è messo bene per gli Azzurri; al 62esimo del secondo tempo, sono in svantaggio 2-0 dopo i gol di Freuler e Vargas.

Svizzera-Italia, i meme dal web dei tifosi Azzurri

Su X si scatenano i tifosi dell’Italia con ironia:

@LiveSpinoza : Donnarumma sembra Fantozzi quando lo lasciano mandare avanti la ditta da solo

Donnarumma sembra Fantozzi quando lo lasciano a mandare avanti la ditta da solo.

[@ValerioCoscetti]#SvizzeraItalia pic.twitter.com/D1Bo5jKyl3 — Spinoza LIVE (@LiveSpinoza) June 29, 2024

C’è anche chi ha fatto un viaggio lungo per raggiungere Berlino:

15 ore di camper, 1335 km. L’Italia chiamò recita lo striscione allo stadio. @CB_Ignoranza commenta: Chi te l’ha fatto fare amico mio.

@grande_flagello invece si concentra su Sommer, portiere della Svizzera che non ha dovuto fare parate miracolose finora.

@M49liberorso scrive: Ci affidiamo al nostro miglior giocatore. E mostra la maglia azzurra con scritto alle spalle “Culo”, dopo il gol al 98esimo di Zaccagni contro la Croazia.

«Scamacca è stato meno in campo e quindi dovrebbe essere più fresco di Retegui che ha giocato qualche giorno fa. Inizia Scamacca e poi si vedrà».

Su Fagioli:

«Gli ho dato poche raccomandazioni, deve giocare tranquillo perché ha qualità e può prendere in mano una squadra come l’Italia dirigendo lui l’orchestra. Valuteremo poi durante la partita cosa fare».

ilnapolista © riproduzione riservata