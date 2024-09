Stadio Maradona, pronti 200 milioni. Incognita pista d’atletica (CorSport)

Si stanno studiando soluzioni per ottenere agevolazioni fiscali. L’assenza del Napoli dalle coppe europee potrebbe incidere positivamente sulla durata dei lavori

Mentre sono in corso gli Europei 2024, il Napoli pensa già al futuro quando si terranno gli Euro2032 in Italia. Entro fine mese verrà convocato un tavolo tecnico dove il tema centrale saranno i lavori di ristrutturazione del Maradona.

Stadio Maradona, si pensa già alla restaurazione per Euro2032

Scrive il Corriere dello Sport:

Nei giorni di Euro 2024 potrebbero esserci novità e sviluppi per il destino del Maradona agli Europei del 2032. Napoli vuole esserci tra le cinque città italiane coinvolte. Tappa obbligatoria la ristrutturazione dello stadio per rispettare i parametri Uefa. Nei prossimi giorni, forse già entro fine mese, verrà convocato un tavolo tecnico di lavoro nel quale si confronteranno tutte le parti in causa coinvolte: il Governo, le istituzioni dello sport con il ministro Andrea Abodi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e, ovviamente, il presidente Aurelio De Laurentiis. Oltre alle prime valutazioni tecniche già effettuate (la priorità sarà avvicinare diversi settori come le due curve e una parte delle tribune al campo per migliorare la visibilità complessiva) si stanno studiando soluzioni per ottenere agevolazioni fiscali. L’investimento sarà ingente, circa 200 milioni, ma tutto dovrà essere presto definito nel dettaglio. Tante le incognite, a cominciare dalla famosa pista d’atletica che De Laurentiis vorrebbe eliminare a differenza del Comune. L’assenza del Napoli dalle coppe europee quest’anno potrebbe incidere positivamente sulla durata dei lavori riducendo la tempistica. Ma solo se si arriverà alla definizione degli stessi in tempi rapidi. I lavori riguarderebbero non solo lo stadio ma anche le aree attigue al Maradona come i parcheggi sotterranei mai utilizzati per i Mondiali di Italia ’90.

L’architetto Zavanella ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Maradona a Radio Kiss Kiss, durante il corso di Radio Goal.

«Ho appena finito di fare la punta alla matita per il progetto di ristrutturazione del Maradona. Bisogna vedere se mi daranno il via o se lasceranno la bandiera a mezz’asta. Con De Laurentiis mi sento abbastanza spesso, sono in ottimi rapporti, ma credo che in Italia le cose sono sempre difficili e non dipendono da me. Io sono pronto. Il nuovo Maradona sarebbe senza pista d’atletica. Oggi sarebbe impossibile pensare ad uno stadio nuovo con una pista d’atletica, avremo la rivoluzione di tutti i tifosi».

