Spinazzola il nome nuovo per il Napoli. Su Cambiaghi ci sono anche Parma e Lazio (Sky)

Il Parma ha avviato i primi contatti con l’Atalanta per il trequartista. In attacco il nome è sempre quello di Lukaku. Altrimenti Dovbyk per cui però servono 40 milioni

A Sky fanno il punto sul mercato del Napoli. Conte ha dato delle indicazioni precise per il mercato. Rinforzare le fasce è una volontà di Conte e il Napoli ha adocchiato Spinazzola. Poi anche Cambiaghi, trequartista dell’Empoli in prestito dall’Atalanta. In attacco nessuna novità: al posto di Osimhen (se dovesse partire) uno fra Lukaku e Dovbyk.

Conte ha dato precise indicazioni per il mercato del Napoli

Le parole in studio a Sky Sport:

«Nome nuovo è Spinazzola. Antonio Conte ha dato delle indicazioni precise sui giocatori che vuole portare a Napoli. Spinazzola, esterno classe 1993, è fra i giocatori che la Roma potrebbe sacrificare, è in scadenza il prossimo 30 giugno. Conte già lo voleva all’Inter e lo ha allenato in Nazionale. Cambiaghi è un altro nome associato al Napoli, reduce da una buona stagione con l’Empoli. Può giocare sulla trequarti. Su di lui c’è anche il Parma che ha invitato i primi contatti con l’Atalanta. C’è anche la Lazio. Osimhen? Partirà, dobbiamo capire quale squadra sarà in grado di pagare i 130 milioni di clausola rescissoria. Dalla sua cessione il Napoli dovrà trovare il nuovo attaccante. A Conte piace Lukaku, da anni hanno un rapporto particolare. Sarebbe contento di allenarlo ancora. Il secondo nome è Dovbyk, ucraino del Girona, costa intorno ai 40 milioni di euro».

Alla ricerca di rinforzi sulle fasce: piacciono Spinazzola e Dedic (Sky)

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli sta pensando ad altri due giocatori sulle fasce, ovvero Leonardo Spinazzola e Amar Dedic. L’esterno giallorosso è in uscita dalla Roma, mentre il bosniaco del Salisburgo è dotato di grande duttilità.

Nuova idea per la fascia del Napoli: si tratta di Leonardo Spinazzola, classe 1993 tra i giocatori che la Roma potrebbe sacrificare sul mercato. Il giocatore piace molto ad Antonio Conte che ha cercato di portare già all’Inter durante la sua esperienza in nerazzurro. Spinazzola è in scadenza: per lui anche richieste dall’estero.

A destra il Napoli è su Amar Dedic, 2001 del Salisburgo: può giocare anche a sinistra e all’occorrenza in posizione centrale in una difesa a tre.

