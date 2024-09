Napoli alla ricerca di rinforzi sulle fasce: piacciono Spinazzola e Dedic (Sky)

L’esterno giallorosso era già nel mirino di Conte ai tempi dell’Inter. Il classe 2001 del Salisburgo può invece giocare a destra, sinistra e centrale nella difesa a tre.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli sta pensando ad altri due giocatori sulle fasce, ovvero Leonardo Spinazzola e Amar Dedic. L’esterno giallorosso è in uscita dalla Roma, mentre il bosniaco del Salisburgo è dotato di grande duttilità.

Napoli, interesse per Spinazzola e Dedic

Nuova idea per la fascia del Napoli: si tratta di Leonardo Spinazzola, classe 1993 tra i giocatori che la Roma potrebbe sacrificare sul mercato. Il giocatore piace molto ad Antonio Conte che ha cercato di portare già all’Inter durante la sua esperienza in nerazzurro. Spinazzola è in scadenza: per lui anche richieste dall’estero.

A destra il Napoli è su Amar Dedic, 2001 del Salisburgo: può giocare anche a sinistra e all’occorrenza in posizione centrale in una difesa a tre.

La Juventus che da tempo ha lusingato il giocatore con una proposta economica importante. Ma non basta. Il contratto in scadenza nel 2028 mette il Napoli in un’evidente posizione di forza. È il club azzurro a dettare i tempi di una vicenda spinosa da risolvere entro due settimane.

Le ultime parole sono state proprio quelle di Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa: «Ora penso alla nazionale e agli Europei, poi affronteremo il tema. Ho già parlato con la società». Tradotto: il giocatore non è arretrato di un centimetro dalle sue intenzioni di ritenere chiuso il suo ciclo. Considera deteriorato in maniera irrimediabile il rapporto con la società. Non ha gradito il “tutti cedibili” pronunciato da De Laurentiis che — ad onor del vero — è un concetto già espresso dal presidente anche nell’estate che ha preceduto lo scudetto, una sorta di manifesto poi diverso nei singoli casi. Conte lo considera il suo capitano e gli ha ritagliato un ruolo importante nel 3-4-3 (o 3-4-2-1) che rappresenta l’abito tattico del suo Napoli. Giocherà nel terzetto arretrato, assieme ai due colpi che Giovanni Manna spera di piazzare in tempi brevi.

ilnapolista © riproduzione riservata