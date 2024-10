Southgate: «Lo capisco, sono io il problema. Non sono contenti di me, e questa è la realtà»

Dal Telegraph: «L’Italia ha festeggiato, l’Ungheria pure anche se non sapevano nemmeno se fossero passati. Noi no. Il clima da noi è diverso in questo momento»

Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra ha ammesso di essere il principale problema della sua nazionale a agli Europei. Adesso quindi il grande dubbio riguarda al sua posizione alla fine del torneo. Rimarrà? Dopo le ultime dichiarazione probabilmente no.

Southgate: «Il nostro ambiente è diverso in questo momento, probabilmente è causa mia»

Il ct inglese è convito che il malumore attorno alla sua nazionale sia dovuto alla ciò che i media dicono o scrivono sul suo conto:

«Il nostro ambiente è diverso in questo momento e sento che probabilmente è causa mia. Devo aiutare i giocatori il più possibile perché abbiamo riportato siamo felici di giocare per l’Inghilterra e dobbiamo stare molto attenti a dove andremo con questa maglia. I giocatori amano giocare con l’Inghilterra, dobbiamo continuare su questa strada. Capisco il sentimento nei miei confronti, ma sostenere i giocatori è fondamentale, è importante che i tifosi sostengano i giocatori».

Quanto successo a Colonia dopo il fischio finale deve aver scosso parecchio Southgate. A tal punto che al Telegraph ha ammesso di “essere ora un “problema” per la sua squadra“.

«In un certo senso lo capisco. Non sono contenti di me, e questa è la realtà. Non ho intenzione di tirarmi indietro. Devo fare i conti con quello che sto affrontando. Non avevo intenzione di tirarmi indietro dall’andare a ringraziare le persone per avermi dato il supporto che hanno fatto, ma so che questo sta creando un po’ di problemi al gruppo. Non ho intenzione di nascondermi. Devo mostrare ai miei giocatori il coraggio che chiediamo loro in campo. Quindi continuerò a farlo. Stiamo giocando per una grande posta in gioco, stiamo cercando di fare qualcosa che non è mai stato fatto prima e quindi dobbiamo avere una mentalità che ci prepari ad affrontare queste sfide».

Infine sottolinea come tutte le altre nazionali approdate ad Euro 2024 abbiano festeggiato la qualificazione. L’Inghilterra no:

«Il giorno della partita ho mostrato loro le foto dell’Italia che festeggiava la qualificazione con i suoi tifosi, dell’Ungheria che festeggiava quando non sapevano nemmeno se erano passati. La Danimarca ha festeggiato un pareggio contro di noi ed era a due punti».

ilnapolista © riproduzione riservata