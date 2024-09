Salvini: «Da milanista ho provato un po’ di invidia per Conte al Napoli e Motta alla Juve»

A Radio Rai: «Sono nomi che creano appeal, ma magari Fonseca farà miracoli al Milan. Lukaku? Non mi piacciono quei giocatori che cambiano tante squadre».

Matteo Salvini, leader della Lega ospite a Rai Radio, ha parlato della sua fede per i colori del Milan e dell’arrivo di Antonio Conte a Napoli.

Salvini: «Ho provato un po’ di invidia per Conte al Napoli e Motta alla Juve»

Le sue dichiarazioni:

«Sono e sarò sempre milanista ma quando hanno presentato Motta alla Juve o Conte al Napoli un po’ di invidia l’ho provata. Fonseca magari farà i miracoli, ma Conte e Motta un certo appeal l’hanno avuto. Ma anche De Zerbi e Italiano».

Chi preferirebbe come attaccante?

«Zirkzee mi piace molto. Lukaku? Quelli che cambiano diciotto squadre non mi piacciono molto».

Il tecnico salentino a Napoli dà fastidio a molti (Libero)

Antonio Conte al Napoli dà fastidio a molti. Altrimenti non si spiega il senso di parlare di “probabili frizioni” tra l’allenatore e De Laurentiis già da subito, per quanto concerne il calciomercato. La manfrina è sempre la stessa: il leccese e il presidente hanno due caratteri forti, sono destinati a scontrarsi. Se queste sono le argomentazioni dei detrattori del tecnico e del Napoli, allora sotto al Vesuvio possono dormire sonni tranquilli. Proviamo a usare la logica: perché mai l’allenatore e il presidente dovrebbero subito “scazzare”? Si saranno scelti con cognizione di causa o no? È piuttosto bizzarro immaginare che Conte abbia accettato il Napoli senza sapere cosa può o non può fare sul mercato e quindi sulla costruzione della squadra. Così come sarebbe insensato che De Laurentiis, dopo aver preso il miglior allenatore possibile e messo finalmente uomini di calcio nei ruoli giusti, intralci il lavoro di Conte e del ds Manna.

