Salernitana, Sottil si dimetterà: non sono stati depositati i contratti del suo staff (Di Marzio)

La Salernitana è retrocessa in Serie B dopo due anni nel massimo campionato italiano. Per ripartire, aveva ingaggiato il tecnico Andrea Sottil. A quanto pare, però, l’ex Udinese si dimetterà nella giornata di domani.

Dopo la mancata cessione della Salernitana alla Brera Holding, il direttore sportivo Petrachi ha deciso di rimanere, anche se il club ha bisogno di monetizzare con delle uscite. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda l’allenatore Sottil. I contratti del suo staff non sono ancora stati depositati e visto anche il ridimensionamento generale del progetto ha deciso di lasciare subito. Lunedì 1 luglio presenterà le dimissioni. L’allenatore pensa infatti che non ci siano le possibilità per avere un progetto ambizioso come quello che aveva deciso di sposare nel caso in cui la Salernitana fosse stata venduta. A questo punto il ds dovrà prenderà un altro allenatore.

