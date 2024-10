Ronaldo è frustrato: capisce che il suo tempo è agli sgocciali e questo lo manda su tutte le furie (The Athletic)

Ha effettuato 12 tiri finora a Euro 2024 senza mai segnare, nessun ha tirato più di lui. È la prima volta che non segna nella fase a gironi

“Non sono tempi facili per Cristiano Ronaldo“, scrive The Athletic. Spesso infatti la stella del Portogallo ha piegato ogni cosa alle sue volontà. Voleva giocare titolare, il ct non osava contraddirlo. Tra i compagni è un leader, ogni sua parola ha la massima considerazione da parte di tutta la delegazione portoghese. Tuttavia “Euro 2024 sta portando un po’ di frustrazione. In una serata afosa a Gelsenkirchen, si è ritrovato ad inveire contro l’arbitro, ad inveire contro il quarto uomo e ad inveire, forse, anche contro il tempo e lo spegnersi della sua luce“.

In altri termini. Ronaldo inizia a capire che il suo tempo è agli sgocciali. E questo lo manda su tutte le furie.

La Luce di Ronaldo inizia a tremare, non la sua voglia di continuare a incidere

“Con il Portogallo già qualificato agli ottavi, avrebbe potuto facilmente prendersi un meritato riposo” contro la Georgia. “Ma Ronaldo non si riposa“. “Ogni partita per lui è un’altra occasione per allungare i record che ancora detiene“.

“Quindi eccolo arrivato al suo quarantesimo anno, che cerca ancora di avere successo ma senza arrivare da nessuna parte“. Non ha superato il rigore negato dall’arbitro nella partita contro la Georgia. Si è beccato anche un cartellino giallo per proteste e ha rischiato il rosso (per doppia ammonizione) quando ha urlato contro il quarto uomo mentre scendeva nel tunnel a fine primo tempo. “La frustrazione era comprensibile, lo ha consumato per il resto della serata”.

Il Portogallo non aveva nessuna velleità in questa partita. Gli ottavi erano già sicuri dopo la seconda partita contro la Turchia. Ma Ronaldo non sopporta l’idea di essere ancora a secco di gol. Ce l’ha quindi con sé stesso anche. Il suo altruismo verso Bruno Fernandes gli ha negato il primo gol a Euro 2024. (Per non parlare di un colpo di testa che per lui solitamente è pane quotidiano).

“Ronaldo ha effettuato 12 tiri finora a Euro 2024… e non ha segnato nemmeno una volta. Nessun giocatore ha tirato di più in questo torneo, ma non ha fallito delle occasioni da gol chiare. La maggior parte di questi tiri è stata classificata da Opta come di bassa qualità, per un totale di goal attesi (xG) di 1,1″.

“Semmai è proprio questo il problema: sta tirando troppo“. Dopo i due gol della Georgia, era furioso. Martinez avrà pensato che era meglio richiamarlo in panchina visto il nervosismo. “Mentre lasciava il campo, sembrava ancora furioso per come era andata la sua serata. Ha sfogato la sua irritazione con una bottiglia d’acqua, dando un calcio a una cassa di plastica, prima di sedersi sulla panchina, dove la sua frustrazione continuava a ribollire“.

“Questo è l’undicesimo torneo internazionale importante per Ronaldo e per la prima volta non segna entro la fine della fase a gironi. Forse il suo momento arriverà a Euro 2024, forse a Francoforte lunedì. Se o quando accadrà, sarà un’altra pietra miliare in una carriera sportiva davvero straordinaria. Ma la luce che ha brillato così intensamente negli ultimi due decenni sta tremolando ora, anche se il suo desiderio, abbastanza chiaramente, non è spento“.

