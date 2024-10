Ronaldo come un capo di Stato: ha bisogno della scorta sempre e ovunque altrimenti gli saltano addosso (letteralmente) VIDEO

Al termine della partita contro la Georgia. CR7 sulle scale per il tunnel e dall’alto piomba un ragazzino. Ad Euro 2024 c’è una gigantesca falla di sicurezza

Qualche giorno fa, le invasioni di campo durante Turchia-Portogallo hanno indotto il Guardian a scrivere: “Ronaldo è ormai troppo famoso per giocare, è più potente e ricco del suo stesso sport”. Ed è così solo che a ciò si aggiungono anche le preoccupazioni già espresse da Martinez.

Al termine della partita con la Georgia, ul ragazzino si è lanciato dagli spalti per raggiungere Ronaldo che stava prendendo le scale per raggiungere gli spogliatoio. Quest’ultimo tentativo di invasione, per altro da parte di un ragazzino, ha del clamoroso. Ha rischiato la sua vita e di far male a Cristiano Ronaldo. Di sicuro ci hanno rimesso gli steward piombati per proteggere la stella portoghese.

Security saving Ronaldo from a flying pitch invader 😭🙈🇵🇹 pic.twitter.com/46o8aEnWZJ — Football Fights (@footbalIfights) June 27, 2024

Nella sicurezza di Euro 2024 c’è una falla enorme e se la Uefa non pone rimedio, qualcuno potrebbe farsi seriamente male.

Ronaldo è ormai troppo famoso per giocare: più potente e ricco del suo stesso sport (Guardian)

Ronaldo è diventato più grande persino del calcio stesso. Lo scrive il Guardian, analizzando tutto il clamore che puntualmente lo accompagna, anche in questi Europei. “La meraviglia – scrive Barney Ronay – un senso di stupore devozionale, come se questa fosse una versione moderna del commercio medievale di sacre reliquie, la clavicola di Gesù Cristo, la dentiera di Giovanni Battista“.

“A Dortmund, il palco privato di Ronaldo è stato un evento di intrattenimento competitivo. Sono circolate voci secondo cui sarebbe stato intravisto lo YouTuber IShowSpeed, un amabile buffone di corte di prim’ordine che si attacca a personaggi molto famosi che ha 25,4 milioni di abbonati YouTube, più di la popolazione di una nazione di medie dimensioni, Taiwan o Mali o Burkina Faso”.

“In un certo senso Ronaldo è ormai troppo famoso per giocare a calcio. Forse giocare a calcio diventerà ormai una di quelle cose che i calciatori molto famosi purtroppo non potranno più fare, come andare a prendere un caffè o passeggiare per l’isolato. Ronaldo potrebbe doverlo affidare ai suoi delegati e rappresentanti. Forse potrebbe inviare un videomessaggio da riprodurre durante la partita”.

Scherzo a parte, scrive: “è un problema di scala. Ronaldo ha 107 milioni di follower su X in più rispetto a Uefa Euro 2024. Il suo stipendio annuale base è più o meno uguale alle quote di partecipazione totali di 24 nazioni al torneo”. C’è proprio un problema di sicurezza, evidenziato dalle invasioni di campo per avvicinarsi a lui mentre gioca.

