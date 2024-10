Rafa Marin, il nuovo acquisto del Napoli iniziò a giocare a calcio dopo una caduta in bicicletta (As)

Devoto a San Benedetto Abate, bacia la sua foto su un parastinco dieci volte prima di indossarlo. Nel 2016 la firma col Real Madrid, ma non ha mai debuttato coi blancos.

Rafa Marin sarà il primo acquisto del Napoli di Conte: firmerà un contratto fino al 2029, ma il Real Madrid manterrà un diritto di recompra. Lo scorso anno era in prestito all’Alaves.

Rafa Marin e il debutto casuale nel calcio

Alcune curiosità sul calciatore riportate da As:

Il difensore centrale di 22 anni ha iniziato a giocare a calcio per caso. Una caduta in bicicletta ha spinto i suoi genitori a fargli cambiare sport. E’ devoto a San Benedetto Abate: indossa una corona del rosario e ha una sua foto su uno dei due parastinchi, che bacia dieci volte prima di indossarlo. E’ molto legato alla sua famiglia; da quando si era trasferito, i suoi genitori e sua sorella lo raggiungevano ogni fine settimana da Guadajoz. Nel 2014 fu ingaggiato dal Siviglia, poi nel 2016 firmò con il Real Madrid. Non ha mai debuttato, però, in prima squadra. Nell’Alaves ha dimostrato di essere un calciatore affidabile, forte nei duelli aerei (è alto 1,90 cm) e bravo nel dialogo con i centrocampisti. Sa fare lanci molto precisi verso gli attaccanti.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, Rafa Marin è molto vicino al Napoli. Il club di De Laurentiis avrebbe già trovato l’accordo con il Real Madrid. Per la firma però ci vuole ancora qualche giorno perché il contratto prevede una clausola di recompra a favore del Real. Le parole di Romano su X:

“Napoli e Real Madrid hanno già raggiunto un accordo di principio per Rafa Marín. Ci vorranno alcuni giorni per la firma poiché la struttura dell’accordo includerà anche una clausola di riacquisto [per il Real]. Rafa Marín firmerà nei prossimi giorni il suo contratto a lungo termine“.

