A La Stampa: «Sono convinto proporrà qualcosa di diverso rispetto alle ultime esperienze. Europei? Francia favorita, ma ho grande fiducia in Spalletti».

L’ex ct della Nazionale italiana Cesare Prandelli intervistato da La Stampa.

Prandelli: «Conte a Napoli è una miscela esplosiva»

Thiago Motta è l’uomo giusto per riportare la Juventus a lottare per lo scudetto?

«Sì, credo proprio di sì. Ho grande fiducia in lui. Era già uno tosto quando giocava, di grande spessore. Parlava poco e in campo era sempre lucido, ma anche forte fisicamente».

E come vede Antonio Conte al Napoli?

«Sarà una miscela esplosiva, divertente da seguire. Il valore di Antonio lo conosciamo tutti, ha già portato entusiasmo nella piazza. E poi sono convinto che questa volta proporrà qualcosa di diverso da quanto fatto nelle ultime esperienze».

Chi è la favorita all’Europeo?

«Credo che la Francia abbia qualcosa in più, per il resto ci sono tante squadre che potranno dire la loro, anche l’Italia. Ho molta fiducia in Luciano Spalletti, sono sicuro che saprà toccare le corde giuste per tirar fuori il massimo da ogni calciatore».

A chi dice che è una Nazionale senza stelle, cosa risponde?

«Che ci penserà Luciano a fare in modo che siano tutti a brillare. In ogni caso, l’Italia ha un fuoriclasse che si chiama Donnarumma, poi come individualità di spessore c’è anche Barella».

L’ex ct della Nazionale aveva già parlato del neo tecnico del Napoli

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli:

«Conte è l’unico allenatore che poteva calmare tutto e far tornare l’ottimismo e far ritrovare entusiasmo ai napoletani. Può darsi che Antonio cambi qualcosa sui sistemi di gioco, dopo qualche settimana studierà i suoi uomini e valuterà la rosa, quello che gli darà più garanzie poi verrà utilizzato».

