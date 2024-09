Osimhen, restano solo il Psg o l’Al Hilal (Repubblica)

In Portogallo sono convinti che l’Arsenal prenderà Gyokeres. La mancata cessione del nigeriano bloccherebbe il mercato del Napoli

Osimhen, restano solo il Psg o l’Al Hilal. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina che fa il punto della situazione sul calciomercato di Victor Osimhen che rischia di rimanere sul groppone del Napoli.

Scrive Repubblica:

Conte arriverà martedì, il giorno prima della presentazione a Palazzo Reale, e farà anche il punto della situazione. Il mercato ovviamente è condizionato da Osimhen, attualmente in Nigeria. La clausola da 130 milioni di euro non è stata ancora esercitata: in Portogallo, ad esempio, sono convinti che l’Arsenal prenderà un altro Viktor, ovvero Gyokeres, 26enne dello Sporting Lisbona, autore di ben 43 gol nell’ultima stagione. Se lo scenario dovesse concretizzarsi, le pretendenti per Osimhen si restringerebbero (resterebbero Psg o Al Hilal) e la mancata cessione potrebbe rallentare la strategia di mercato del Napoli.

Scrive Fabio Mandarini:

Anche il Napoli, come Osimhen, resta in attesa: va da sé che la cessione di Victor stapperebbe il mercato come una bottiglia di ottimo champagne d’annata, ma nel frattempo tra il 9 e il 10 c’è il raduno e l’11 si parte per Dimaro. Se nulla cambierà, tra una ventina di giorni in Val di Sole ci sarà anche Victor a sudare con Conte.

L’Arsenal ha virato su Gyökores, bye bye Victor

L’Arsenal, fino a poco fa in corsa per Osimhen, avrebbe deciso di accelerare per Viktor Gyökores il centravanti svedese dello Sporting Lisbona che piaceva anche ad Antonio Conte. Dal Portogallo raccontano che i Gunners stanno lavorando all’operazione, che dopo aver perso Sesko avrebbe scelto definitivamente di puntare su di lui, 26 anni compiuti il 4 giugno (coetaneo di Osi praticamente) e costi meno esosi. Ovvero: ha una clausola da 100 milioni contro i 130 di Victor e un ingaggio di partenza neanche lontanamente paragonabile ai circa dieci milioni di Victor.

ilnapolista © riproduzione riservata