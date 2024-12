Nuova accusa per la Uefa per il monopolio sulla rivendita dei biglietti

La notizia riportata da Calcio e Finanza: La piattaforma TICOMBO accusa la Uefa di pratiche anti-competitive in relazione alla rivendita di tagliandi per Euro 2024

Nel dettaglio, TICOMBO, una piattaforma di rivendita di biglietti online che opera nel campo degli eventi sportivi e culturali, ha intrapreso azioni legali contro il Belgio e la Uefa stessa. Gli obiettivi della piattaforma sono sintetizzabili in due differenti punti:

il rigoroso rispetto delle normative europee sulla libera concorrenza e la prevenzione di abusi di posizione dominante da parte degli organizzatori di eventi;

e la prevenzione di abusi di posizione dominante da parte degli organizzatori di eventi; la sensibilizzazione sulla necessità di migliorare le normative vigenti in diversi paesi europei (Belgio, Francia, Italia) per facilitare la rivendita dei biglietti quando condotta da terze parti fidate, come TICOMBO.

«Il monopolio concesso agli organizzatori da alcune leggi nazionali o autoproclamato dagli organizzatori stessi non solo ostacola l’attività di operatori affidabili nel mercato secondario, ma danneggia anche direttamente gli interessi dei consumatori sottoponendoli a restrizioni irragionevoli e sproporzionate imposte dagli organizzatori dell’evento. In qualità di terza parte fidata, TICOMBO oggi chiede un’evoluzione del quadro normativo per raggiungere una regolamentazione appropriata piuttosto che un divieto predefinito, principalmente nell’interesse dei consumatori».

In merito al reclamo presentato contro la Uefa alla Commissione europea, TICOMBO rileva una violazione del diritto europeo della concorrenza in merito alle politiche di rivendita dei biglietti, in particolare per Euro 2024: