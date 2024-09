Marquez è la scelta giusta di cui la Ducati potrebbe pentirsi per tutta la vita (El Paìs)

È il grande rivale “scorretto” di Valentino Rossi, ma “in Ducati e in casa Márquez sono convinti che con le vittorie i fischi si trasformeranno in applausi”

Marquez in Ducati è una scelta “ingiusta”, ma lo sport e la vita non sono giusti (El Paìs)

“Come puoi chiudere la porta a un otto volte campione del mondo che vuole la maglia da titolare della tua squadra?”. El Paìs ragiona sulla scelta di Marquez per far coppia con Bagnaia nel team ufficiale Ducati dal prossimo anno. Una mossa che definire azzardata è poco, per quella vecchia storia dei due galli nel pollaio. E infatti il giornale spagnolo scrive che “non deve essere stato facile voler fare la cosa giusta e sentire, allo stesso tempo, che se ne potrebbero pentire per il resto della vita”.

“La cosa giusta sarebbe stata ingaggiare Martín, a cui quella moto era già stata promessa e che, oggi, è il miglior pilota di casa secondo la classifica generale. Ma i loro cuori erano legati al sogno (che tante volte dovettero credere impossibile) di avere nella loro squadra il migliore, il numero uno”. O in questo caso due numeri uno…

El Paìs sottolina l’aut aut che Marquez ha dato alla Ducati: o nel team ufficiale o me ne vado. E allora ecco che “i vertici della Ducati, in una situazione tanto privilegiata quanto difficile, hanno scelto di seguire la strada meno giusta, forse (la vita non è giusta, tanto meno lo sport) e la più rischiosa. La firma del 93 presuppone che gestire la squadra, con undici titoli mondiali tra i due galli del pollaio, non sarà semplice”. Anche perché Marquez è sempre il grande rivale “scorretto” di Valentino Rossi, ma “in Ducati e in casa Márquez sono convinti che con le vittorie i fischi si trasformeranno in applausi”.

ilnapolista © riproduzione riservata