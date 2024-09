Marca: “Già ad agosto Ancelotti dovrà sopportare incredibili critiche, Carlo ne è consapevole”

Se già quest’anno chiedevano perché Guler non giocava, immaginatelo adesso con Mbappé, Endrick. Per fortuna lui ne sa più di chiunque altro

Ruben Jimenez pensa già a come sarà la stagione di Carlo Ancelotti. Su Marca dichiara di essere dispiaciuto per l’allenatore italiano del Real Madrid perché già immagina quanto i critici lo tartasseranno. “Perché non ha giocato Guler? Perché Endrick non gioca? Che fine ha fatto Brahim Diaz?”. Ancelotti sa già che dovrà sopportare incredibili critiche a partire da agosto, ma lui conosce il calcio e sicuramente ne sa più di chiunque altro.

Critiche ad Ancelotti già ad agosto? Lui ne sa più di chiunque altro

Scrive il giornalista spagnolo su Marca:

Mi dispiace già per Carlo Ancelotti. Avrà una squadra spettacolare, con un attacco completo, con Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Arda, Brahim, Endrick… E qualunque cosa facciano, chiunque giochi e chiunque sia in panchina, state sicuri che metteranno i bastoni fra le ruote. Qualcuno l’altro giorno su WhatsApp dopo il gol di Arda Güler contro la Georgia ha scritto: «Lasciategli fare quello che vuole, basta che il turco non sia titolare…».

Carletto sa di cosa si tratta ed è abituato, deve essere in vacanza pensando già che dovrà sopportare guai incredibili da agosto. Se già quest’anno chiedevano perché Guler non giocava, immaginatelo adesso. Se poi ci sarà pure Mbappé… Ed Endrick, la gente vorrà vederlo perché è un volto nuovo e perché sembra forte. Mi dà fastidio perché so che sarò uno di quelli che romperanno le scatole a Carletto già alla seconda giornata. Quell’uomo ha appena vinto Champions e campionato e noi vorremmo cacciarlo al 70esimo minuto di ogni partita per poi giurargli il nostro amore eterno alla fine dei 90 minuti.

La differenza è che noi vogliamo sempre vedere volti nuovi e lui li vede ogni giorno. E ne sa più di chiunque altro.

