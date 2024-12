Lukaku ha rifiutato la ricca offerta di un club saudita. Sta aspettando il Napoli (Schira)

Secondo quanto riporta Nicolò Schira, Lukaku aspetta solo il Napoli. Il belga ha già avuto un contatto con Antonio Conte e ha rifiutato la ricca offerta arrivata da un club dell’Arabia Saudita. Con i soldi della clausola di Osimhen l’affare potrebbe andare in porto. Il Chelsea, dal canto suo, non è interessata in questo momento all’attaccante del Napoli e big Rom non rientra nei suoi piani.

Romelu #Lukaku has turned down a rich bid from a Saudi Club last week. Big Rom will leave #Chelsea again and he is waiting for #Napoli. He wants to return to work with Antonio #Conte, who considers the striker one of the main targets for the summer #transfers window. Opened talks https://t.co/oyb7NBDefL

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 4, 2024