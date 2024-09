Lotito: «Tudor ci ha chiesto di cambiarne otto. Se n’è andato da persona perbene»

All’Ansa: «Per noi sono troppi per un gruppo che noi reputiamo all’altezza. Il nuovo allenatore? Abbiamo le idee chiare»

Lotito ha rilasciato all’Ansa alcune dichiarazioni su quel che sta accadendo alla Lazio.

«Tudor ci ha chiesto di cambiarne otto, troppi per un gruppo che noi reputiamo all’altezza, ma se ne è andato da persona perbene, ci tengo a dirlo. Il nuovo allenatore? Lo saprete presto, abbiamo le idee chiare ma non ho ancora firmato nessun contratto».

Sul nuovo allenatore.

«Quello che conta è che saremo competitivi, lo eravamo anche quest’anno se non avessimo perso punti con squadre di bassa classifica come la Salernitana. Questa squadra meritava di più».

Infine su Luis Alberto:

«Ha detto lui di volersene andare…».

Luis Alberto possibile erede di Zielinski, Lotito vuole 15 milioni (Gazzetta)

A proposito di Zielinski, la sua partenza costringe il Napoli a cercare una mezzala di qualità ed esperienza in mezzo al campo. Uno capace di inserirsi, di andare al tiro, di saltare l’uomo e colpire dalla distanza. Il Napoli da tempo ha individuato in Georgiy Sudakov l’erede naturale di Piotr, ma a gennaio non è bastata un’offerta da 40 milioni a convincere lo Shakhtar. Che ne voleva 50 e oggi potrebbe alzare ancora di più il tiro. De Laurentiis, a questo gioco, non ama partecipare: è pronto a fare l’ultima offerta, magari più vicina ai 50, ma intanto lavora con Mazza a un’alternativa che potrebbe essere Luis Alberto, in uscita dalla Lazio. Lotito chiede 15 milioni, ma è anche interessato a Giovanni Simeone: l’idea di uno scambio potrebbe risolvere il bisogno dei due club e soddisfare anche i giocatori, entrambi con la valigia in mano. Insomma, il Napoli gioca su più tavoli e in tutti i ruoli: vietato sbagliare, dopo un anno da dimenticare.

