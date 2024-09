La tragedia del povero Lukaku che nulla potè contro il corno anti-jella di Calzona (Ziliani)

La partita nella partita è quella che si è giocata tra lo sventurato Lukaku (gol mangiati e annullati in quantità industriale) e l’ex tecnico del Napoli forte del suo portafortuna sfoggiato in mondovisione che alla fine ha avuto il sopravvento

Calzona batte Tedesco 1-0 e si porta a casa i primi tre punti del suo Euro 2024. Lukaku conferma la teoria Trevisani: “nelle partite più importanti non segna mai”. Non segna nemmeno a porta vuota, infatti gli annullano due gol, uno per fuorigioco e uno per tocco di mano sull’assist di Openda. Il resto delle volte si divora l’impossibile e sui social sono già partiti gli sfottò.

Paolo Ziliani su X sottolinea il corno anti-jella di Calzona e la sfortuna di Lukaku

Belgio-Slovacchia 0-1, ovverosia: la tragedia del povero Lukaku che nulla potè contro il corno anti-jella di Calzona Nel 1° match del Gruppo E vinto a sorpresa dalla Slovacchia, la partita nella partita è quella che si è giocata tra lo sventurato Lukaku (gol mangiati e annullati in quantità industriale) e l’ex tecnico del Napoli forte del suo portafortuna sfoggiato in mondovisione che alla fine ha avuto il sopravvento

Il corno anti-jella appuntato sulla giacca è forse eccessivo: detto questo, tutto si può dire di Calzona tranne che non sia un bravo allenatore. Al debutto nell’Europeo, battuta la squadra favorita nel girone, il Belgio di De Bruyne, Doku, Lukaku, Trossard, Carrasco, Bakayoko, il tutto con una nazionale con un solo campione vero in squadra, Lobotka, più Skriniar. Averne di allenatori così. P.S. Occhio a Lukaku, potrebbe essere interessato al corno anti-jella

Il corno anti-jella appuntato sulla giacca è forse eccessivo: detto questo, tutto si può dire di Calzona tranne che non sia un bravo allenatore. Al debutto nell’Europeo, battuta la squadra favorita nel girone, il Belgio di De Bruyne, Doku, Lukaku, Trossard, Carrasco, Bakayoko, il… pic.twitter.com/H9XJxbKxKL — Paolo Ziliani (@ZZiliani) June 17, 2024

