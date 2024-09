La rinascita del tennis italiano commentata dai francesi: strutture private ben dotate e incoraggiano i giovani

Rmc Sport: sono attualmente nove i tennisti italiani della top 100. In Francia ne abbiamo dieci, ma i risultati non sono minimamente paragonabili.

Jannik Sinner e Jasmine Paolini hanno raggiunto le semifinali maschili e femminili del Roland Garros 2024. Sicuramente un risultato storico per l’Italia, che non aveva mai portato nella stessa edizione del torneo due atleti in semifinale nelle due categorie. I francesi di Rmc Sport analizzano i “segreti” del tennis italiano per raggiungere determinati successi.

La rinascita del tennis italiano

Jannik Sinner, certo di essere il numero 1 al mondo alla fine del torneo; Jasmine Paolini, che si è qualificata per le semifinali al Roland Garros. Il tennis italiano sta attraversando il periodo più glorioso della sua storia. Frutto di una politica perseguita da oltre 20 anni. Sinner, Musetti, Arnaldi, Darderi, Sonego… sono attualmente nove i tennisti italiani della top 100. In Francia ne abbiamo addirittura dieci, ma i risultati non sono minimamente paragonabili.

Diversi fattori possono spiegare questa rinascita dell’Italia. Prima di tutto, il numero di tornei challenger molto elevato nel Paese. La federazione consente ai più giovani di acquisire esperienza e di confrontarsi con giocatori già esperti. L’altro fattore chiave sta certamente nell’uso delle strutture private. Jannik Sinner ha trascorso otto anni presso la rinomata Accademia Riccardo Piatti. Lorenzo Musetti, che quest’anno ha quasi eliminato Novak Djokovic al Roland-Garros, alla Mouratoglou Academy. In Italia, con a capo Angelo Binaghi, ogni tennista viene incoraggiato.

Se Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi sono grandi promesse, il tennis italiano è guidato soprattutto da Jannik Sinner. Colui che tutti vogliono emulare. Tra le donne, il tennis italiano è stato meno appariscente negli ultimi anni, dai ritiri di Francesca Schiavone, Flavia Pennetta e Roberta Vinci. Ma Jasmine Paolini ha riacceso la fiamma.

Sinner sarà numero 1 al mondo da lunedì prossimo

Jannik Sinner è numero uno del mondo. L’ufficialità ci sarà lunedì prossimo 10 giugno 2024, quando al termine del Roland Garros il computer dell’Atp comunicherà la nuova classifica. Ma col ritiro di Djokovic (che quindi non faceva scena ieri, stava proprio male) è certo che Sinner sarà numero uno anche se dovesse perdere oggi contro Dimitrov. Djokovic ieri ha vinto in cinque set la battaglia contro l’argentino Cerundolo.

